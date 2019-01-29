【馮冠華專欄】華為事件再發酵，港股今天勢受考驗

1 月 29 日推介 - 俄鋁（486）

1) 上日港股市況總結 ：受上證高開低走影響，港股週一走勢也類似，指數高開 126 點後最多曾上升約 220 點，午後因上證轉跌下又曾下跌約百點，最終收報 27577 點，上升 7 點而已。全日成交按日下跌約 12% 至 940 億。滬深港通總成交也下跌 22% 至 94 億，流向仍是淨流出，金額 3.3 億。北向仍為淨流入，金額上升至人民幣 49.4 億。藍籌 18 升 30 跌 2 持平。

板塊方面，內地體育用品及內航表現較好；相反，醫藥、教育、電力、半導體、風能及部分 5G 概念股回吐較大。內銀、內險和內房則普遍做好。美國宣布將俄鋁（486）剔出限制名單，股價上升 9.4%。做空方面，佔大市成交上升至 13.7%。牛熊証街貨最新比例為 50:50，重貨區方面，熊証仍在 28000-28049，27800-27849 也有大量街貨，牛証上移至 27050-27099。

簡評 ：上證先升後回，2600 點又再失守，易會滿的腳頭也不是那麼好啊！恆指雖然勉強維持上升，但下跌的股份遠比上升多，指數也主要靠上週五走弱的中移動（941）回勇才力保不失。做空比率回升，板塊也跌多升少，這或顯示下行風險增加。

由於期指結算日是在本週三，估計恆指縱使有回調壓力，週三前調整也應不會太大。當然，若上証又能回升，則再去上屠熊也不足為奇。昨文提及的三大事件對後市走向也舉足輕重，任何有關的報導也可能令市場極為波動（今早又見華為事件再發酵，見點 2），投資人要多加關注。

美國在昨天本港開市前正式落實擱置制裁俄鋁，俄鋁股價的走勢是高低高，並以接近最高位收市。這樣的走勢或表示部分短線及獲利盤已被消化。現價和制裁前的 4 元多仍有不少距離，雖說值博率因股價已大升而有所下降，但筆者仍堅信股價應返回 4 元以上。

昨天午市時段也觀察到美資大行的買盤踪影，意味著他們對俄鋁的買賣也全面解禁，留意公司在制裁期間公佈的業績不跌反升，取消派發中期股息是因制裁下的不明朗因素；固全年業績及恢復派息應有憧憬，現價 5 倍多的本益比，應可吸引不少興趣！

2）美國司法部於美東時間周一（28 日）下午 4 時半召開記者會，宣布正式起訴中國電信科技廠商「華為」、副董事長兼首席財務官孟晚舟、以及其子公司，罪名共 23 項，含多起詐欺、竊取美國第三大電信商 T-Mobile 的商業機密（機械人技術）、違反伊朗制裁令。美國司法部正尋求從加拿大引渡孟晚舟，白宮最晚得在周三（30 日）前，正式提出引渡要求。

3）美股上日市況總結 ：受 Caterpillar 及 Nvidia 業績及展望不佳拖累，美股三大指數週一下跌，當中道指曾一度大跌逾 400 點，最終收跌 208 點或 0.84%，標指及納指分別下跌 0.78% 及 1.11%，美滙指數微跌至 95.75，十年期債息回落至 2.748%，紐約期油下跌約 3% 至 52.09 美元。港股 ADR 下跌 91 點，相當於恆指 27485 點水平。

4）蘋果日報 - 澳門旅遊局預計訪澳旅客量，在春節期間會上升 8% 至 9%，升幅將是歷年來最高。該報統計，當地五星級酒店以至賓館，在農曆年假期一房難求，房價平均約 4,000 元，部份酒店房價較去年最多加 30%。

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