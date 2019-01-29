釐清實質家族股權受益人 顧立雄農曆年後將找金控大股東喝咖啡

新光人壽遭金管會查獲，疑似買進新紡股票介入新紡經營權，遭金管會開罰 600 萬元，金管會主委顧立雄表示，為了讓家族股權更加透明，希望家族、大股東能主動確實申報實質關係人股權，才能釐清最終受益人，預計農曆年後將找家族金控的大股東溝通。

針對新壽疑似透過規避法令介入上市櫃公司經營權，金管會主委顧立雄今 (29) 日出席華南銀行 100 周年行慶，會後受訪時針對新壽因違反利害關係人交易遭罰 600 萬元作上述表示。

根據金管會金檢報告，新壽在 2016 年 3 月到 2017 年 3 月期間，透過盤後鉅額交易將新紡股票賣給新光醫院與 2 家具「實質關係人的」的公司，等到 2017 年 5 月新紡改選後，於 2017 年 7 月買回新紡股票。

由於新壽是在新紡改選前將持有的新紡股票賣給新光醫院，選後再買回持股，遭金管會認定有違反保險法 146 條之 1「保險業不得行使被投資公司的表決權」，被檢查局認定違反規定。

顧立雄表示，目前仍有很多董事會成員與經營階層，其股權結構尚未完全透明化，主要是因為法規對於同一關係人是採「形式上認定」，有些經營管理階層還會透過成立紙上公司，控制公司經營權，但最終受益人是誰未必清楚。

顧立雄指出，新壽透過「賣出又買回」的方式操作，因看不出來是同一關係人，因此看不出有規避的可能性，但如果讓實質受益人更透明化，就能透過場外監督檢視業者是否有規避動作。

顧立雄表示，金管會希望透過新壽的案例讓市場了解，主管機關不允許保險業以此方式規避法規介入經營權，而就金管會了解，至今尚未發現有其他保險業有類似操作。