仁寶愛糖寶揮軍海外 繼泰國與越南後 今年初打入中國大陸市場

仁寶 (2324) 揮軍智慧健康醫療市場有成，推出的「愛糖寶 - 慢性病及糖尿病遠距照護系統」，搶進遠距照護服務生態鏈，去年攜手台灣的彰基、怡仁以及為恭等多家醫療院所，並將觸角進一步伸向泰國和越南，成功打入當地市場。仁寶指出，該公司破除城鄉藩籬，整合智慧科技、人工智慧及物聯網等應用，將智慧醫療能量擴大到國際市場，今年初與馬光 - KY(4139)合作，將愛糖寶輸出至中國大陸。仁寶指出，愛糖寶以導入多家場域及服務實績，近期榮獲 2019 年智慧城市創新應用獎的肯定。



仁寶表示，愛糖寶採用 AI 人工智慧、雲端技術及大數據分析技術，提供飲食辨識、個人化文章推薦、AI 機器人輔助個案分析等功能，也可與醫院醫療資訊系統 (HIS) 介接，讓病友能透過愛糖寶 App 查看相關檢驗資料，而病友日常的紀錄及資料，亦可回傳至醫院 HIS。



透過 AI 技術的導入，讓民眾可自主的健康管理，也協助醫院降低醫療成本和提升醫療品質。去年優先導入彰基、怡仁和為恭等多家醫療院所，服務超過 1700 名病友，且有逾 20% 病友的糖化血色素獲得明顯改善，並配合政府新南向政策，擴展至泰國、越南等國家，今年初更將愛糖寶推廣到中國大陸市場，成功與馬光天津糖尿病專科聯合診所展開合作。