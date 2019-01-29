〈新金寶集團尾牙〉沈軾榮：今年是大擴廠年 美中貿易戰帶起新商機

新金寶集團今 (29) 日舉行旺年會，金寶總經理沈軾榮表示，新金寶集團去年營收約有逾 13% 成長，今年對新金寶集團來說，是「大擴廠的一年」，受國際局勢影響，許多客戶紛紛移往東南亞尋找生產夥伴，對在東南亞布局已久的新金寶集團，將浮現許多商機。

沈軾榮表示，新金寶已在泰國布局超過 30 年、菲律賓深耕超過 18 年，以泰國、馬來西亞與菲律賓的員工人數來看，去年已達 35000 人，今年預計會超越 50000 人，因為每中貿易戰，也為新金寶集團帶來商機。

沈軾榮說，今年新金寶集團將在泰國與菲律賓分別增加一座 12 萬與 5 萬平方米的工廠，最特別的是，今年也將在中國湖南有擴廠計畫。沈軾榮強調，新金寶集團今年將相當值得期待。

今年新金寶也有新的轉投資案，沈軾榮說明，今年集團轉投資通寶半導體，經過 2 年佈局，旗下自行開發的晶片也將在今年第 4 季進行量產；在晶片布局成熟之後，新金寶集團將朝從晶片、設計、零組件到組裝的「垂直整合廠」邁進。

同時新金寶集團自行研發的機器人「阿寶」，經過 3 年的努力後，出貨量預計從去年的 300 台增加到 1000 至 1500 台，「阿寶」今年也將往海外布局。

談到工廠本身的發展，泰金寶總經理鄒孔訓表示，目前在菲律賓方面，訂單已經持續湧入，菲律賓廠也在趕工，預計第 2 季完成；泰國則朝自動化工廠布局前進，鄒孔訓強調，泰國廠在自動手臂、智能倉庫與大數據管理等方面，都已達「首屈一指」的程度，他也透露，新金寶集團今年已與更多客戶接觸。

展望今年，沈軾榮表示，「集團將一年比一年更好」，智慧家電出貨數也會翻倍，集團未來展望將有新的火花。