調查：東南亞擊退中國 成台商海外布局新寵

美中貿易戰入延長賽，讓以貿易為主、擅長供應鏈管理的台商思考下一步規劃，根據渣打與中華徵信所共同合作調查發現，對於有意拓展海外市場的企業來說，東南亞國家取代中國，成為企業海外布局首選。

渣打銀行與中華徵信所合作執行的「台灣企業轉型布局大調查」，調查結果顯示，將近三分之二的受訪企業，看好未來一年海外市場營收將持續成長，僅約一成的受訪者看法較保守，對於今年海外市場展望持負面看法。

以市場別來看，過去頗受企業青睞的中國市場似有退燒跡象，調查結果顯示，不分企業規模大小，受訪業者投資東南亞 (33.2%) 意願高於中國 (23.4%)。

而此次受訪的企業中，有 70.6% 的企業在中國有投資，58.4% 的企業投資東南，試場分布狀況依次為越南 (50%)、泰國 (48.3%)、馬來西亞 (42.3%)、印尼 (33.3%) 與菲律賓 (26.9%)。

此外，調查也發現，台商今年投資國際市場與台灣市場比重分別為 56.3%、41.1%，比例雖各占一半，但相較於過去幾年比例接近 7 成來看，今年比重皆低於 6 成以下，企業投資意願與策略似有明顯改變。

中華徵信所副總經理許滸分析，此次海外與台灣投資比例卻低於 6 成，主要是美中貿易戰的緣故，迫使台商在中國與其他海外市場作出選擇，因此與其說是企業投資意願下降，不如說是企業投資策略有所改變。

渣打銀行總經理林遠棟則建議，面對一個陌生的環境，企業主不能再以過去「打聽」的方式來收集情報，尤其東南亞國家國情不同，不能用一套標準管理不同市場。

林遠棟提醒，東南亞國家大自法規、供應鏈管理，小至員工帳戶開設、貨幣匯兌，每個國家都有自己的眉角，建議應該多請益、了解當地市場的金融機構，或是所屬產業公會、台商協會，才能夠全面性地審時度勢、站穩根基。

渣打銀行與中華徵信這份調查時間為 2018 年的 10 月 22 日到 11 月 28 日，以電話訪問和網路填答同步執行，共計完成 400 份樣本，抽樣誤差在正負 5 個百分點之內，針對中華徵信所資料庫中的集團企業進行分層隨機抽樣，鎖定有決策權力的高階主管進行訪查。