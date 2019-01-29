外資終結連8買 三大法人同站賣方 共賣超31億元

台股今 (29) 日受到美股科技股回檔影響，加上台積電因晶圓瑕疵將影響良率，股價走弱壓抑大盤表現，指數開盤隨即跳空下挫，終場下跌 81.74 點，以 9931.59 點作收，站穩 5 日線之上。三大法人同站賣方、共賣超 31.02 億元，其中，自營商賣超 8.88 億元，投信賣超 5.01 億元，外資及陸資終結連 8 買，除現貨賣超 17.13 億元外，更在期貨大減多單 6779 口。

台指期部分，外資大減多單 6779 口，多單未平倉口數減至 52207 口；投信增持空單 1027 口，空單未平倉口數增至 25975 口；自營商回補空單 2022 口，空單未平倉口數降至 814 口。

外資今日買盤集中在電子股與金融股，獲外資買超上萬張的個股包括僅友達與群創，獲外資買超上千張的電子股包括聯電、欣興、彩晶、光寶科、盛群、聯詠、華通、華邦電、GIS-KY、瑞儀、瑞昱、晶電、義隆、美律、南電，金融股包括元大金、開發金、中信金、兆豐金、新光金、上海商銀。

外資買超第 1 名為友達、買超 23831 張，第 2 名群創、買超 19353 張，第 3 名富邦 VIX、買超 17268 張，第 4 名聯電、買超 8742 張，第 5 名頎邦、買超 6407 張，第 6 名元大金、買超 5613 張，第 7 名開發金、買超 5290 張，第 8 名中信金、買超 5083 張，第 9 名欣興、買超 4948 張，第 10 名彩晶、買超 4707 張。

外資賣超第 1 名長榮航、賣超 10629 張，第 2 名台積電 、賣超 9865 張，第 3 名南亞科、賣超 5600 張，第 4 名鴻海、賣超 5455 張，第 5 名元大滬深 300 正 2、賣超 4499 張，第 6 名中石化、賣超 3979 張，第 7 名旺宏、賣超 3746 張，第 8 名遠傳、賣超 3739 張，第 9 名宏達電、賣超 3695 張，第 10 名遠東新、賣超 3220 張。

投信買超第 1 名兆豐金、買超 6692 張，第 2 名長榮航、買超 5179 張，第 3 名漢翔、買超 1295 張，第 4 名聯茂、買超 1194 張，第 5 名遠東新、買超 958 張；投信賣超第 1 名中信金、賣超 2500 張，第 2 名亞泥、賣超 1749 張，第 3 名開發金、賣超 1400 張，第 4 名微星、賣超 1250 張，第 5 名大成鋼、賣超 1053 張。

自營商買超第 1 名為元大滬深 300 正 2、買超 14292 張，第 2 名富邦上証正 2、買超 10704 張，第 3 名元大 MSCI A 股、買超 5360 張，第 4 名國泰中國 A50、買超 4060 張，第 5 名富邦 VIX、買超 2205 張；自營商賣超第 1 名元大台灣 50 反 1、賣超 48778 張，第 2 名元大 S&P 原油正 2、賣超 20457 張，第 3 名國泰美國道瓊反 1、賣超 4154 張，第 4 名宏達電、賣超 1204 張，第 5 名富邦上証反 1、賣超 1146 張。

國泰證期分析師蔡明翰指出，今年春節假期相對較長，觀望氣氛一定較濃厚，預期明 (30) 日農曆年前最後一個交易日，大盤不會出現太大的波動性，持續處於量縮整理，建議適量抱股過年，等到開春後包括美中貿易戰、美股科技股財報出爐後，不確定因素逐漸消除，再做加碼動作。