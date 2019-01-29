美司法部起訴華為 傳正式申請引渡孟晚舟

根據《彭博社》報導，美國司法部正式起訴華為及該公司財務長孟晚舟，據傳加拿大司法部證實，已收到美方要求引渡孟晚舟的正式申請。

在 2 份起訴書中，美國司法部對華為和孟晚舟，共起訴 13 項罪名，並以合謀竊取 T-Mobile US 商業機密等 10 項罪名，起訴 2 家華為子公司。

美國聯邦調查局 (FBI) 局長 Christopher Wray 表示，華為持續濫用美國企業及金融機構，已對自由公平的全球市場造成威脅。

據傳加拿大司法部證實，已收到美方要求引渡孟晚舟的正式申請。

根據加拿大與美國之間的引渡條約，在加國收到美方正式申請後，加國法院必須在 30 天內，確定是否有足夠證據支持引渡，並由加拿大司法部長發出正式命令。

華為發布聲明，否認上述指控，稱商業機密一事，已在美國法院和解，並強調，不了解孟晚舟有何不當行為。

中國外交部發言人耿爽今 (29) 日呼籲，美國應停止對華為的無理打壓，客觀且公正地對待中國企業。

耿爽強調，美方應立即撤銷對孟晚舟的逮捕令，不要發出正式引渡請求，避免在錯誤的道路上越走越遠。

2018 年以來，華為風波不斷，先是被質疑協助中國政府，從事企業間諜活動，遭多國封殺，之後財務長孟晚舟，又因涉嫌違反美國對伊朗的制裁，於加拿大被捕，雖已裁定交保，仍須接受保安人員與科技監控。