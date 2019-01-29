FaceTime大漏洞！iPhone變成竊聽器 蘋果：本週會修復

科技部落格《9to5Mac》報導，臉書 FaceTime 出現漏洞，用戶可以透過他人 iPhone 聽到對話，但對方其實沒有接聽該通來電！

先前已有用戶 Benji Mobb 在推特上發文，爾後由《9to5Mac》報導，《CNBC》也證實此漏洞確實存在。

根據報導，用戶播打 FaceTime 視訊電話後，受話者尚未接起前，播打者按下選單內增加通話對象，點選自己加入對話中，這樣就可以聽到受話者 iPhone 接收到的聲音，即使受話者還沒按下接通該來電，受話者的手機螢幕持續顯示是否接聽來電的詢問畫面，而未告知已經接通。

根據報導，倘若受話者想靠按下電源鍵來終止該通話，反而會傳送出視訊但沒有聲音，這意味播打者可以看到受話者的影像和周遭環境等，與同意接聽後的效果一樣， 唯獨聽不到聲音。

這個漏洞似乎是倚賴 FaceTime 去年推出的群組呼叫功能，因為播打者必須要將另一人增添到通話中。

這顯然有很大的隱私問題，蘋果 (AAPL-US) 稱本週會修復此問題，發言人回應，「我們已意識到此問題，也證實本週稍晚就會更新軟體並修復此問題。」

建議用戶在蘋果修復此問題前，先關閉您的 FaceTime 功能。