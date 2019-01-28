〈綠能躉購費率爭議〉中鋼王錫欽：歐洲花28年降電價 台灣無法一蹴可及

中鋼 (2002-TW) 執行副總王錫欽今 (28) 日表示，躉購費率降低並非一蹴可及，歐洲花了 28 年才達到現有水準，英國也花了 15 年才改用競價，且台灣因地理條件關係，水下基礎結構建置成本就比別國高，他認為，躉購費率在建置初期砍至 5.1 元，相當不合理。

王錫欽指出，歐洲從第一個離岸風場開發到現在已歷經了 28 年，才有今天的電價及低成本的能力，其中離岸風電建置容量最多的英國，在 2000 年建置第 1 座風場後，到 2015 年才改為競價，長達 15 年躉購費率都維持在 5.47 到 7.5 元之間，此費率水準也比台灣去年躉購費率 5.84 元略高。

此外，台灣因為有颱風、地震等天然災害，加上海底地形因素，水下基礎結構也需選用結構剛性較強、較耐震的套筒式結構 (Jacket Type)，而非歐洲主流較便宜的單樁式基礎結構，他認為，台灣才剛起步發展，一下子就將躉購費率大幅降低到 5.1 元，實在不合理。

王錫欽以剛開始發展離岸風電的美國、法國為例，美國 2 年前所完成的第一個風場 Block Island，每個 MW 的建置成本高達 3.7 億台幣，是歐洲目前成熟地區建置成本 1.05 億台幣的 3.5 倍。

而就算法國位在岸風電發展成熟麼歐洲，每個 MW 的建置成本也要 1.81 億台幣，是歐洲成熟地區的 1.7 倍。

他認為，能源局所估算新年度躉購費率 5.1 元，所採用的建置成本只有 1.55 億台幣 / MW，比起美國及法國是明顯的偏低，而風場的建置成本正是估算合理躉購費率最主要的影響參數。