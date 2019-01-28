外資抱股過年意願比內資還積極 再加碼逾60億元

在美股多頭重掌兵符的激勵下，台股元月行情火熱，今 (28) 日在經過 38 個交易日後收復萬點關卡，終場收在 10013.33 點，上漲 43.72 點，其中，三大法人合計買超 59.5 億元，主要買盤來自外資買超達 62.07 億元，顯然外資抱股過年甚至提前加碼看好豬年開紅盤的態度，更為積極。

三大法人今日合計買超 59.5 億元，其中，外資及陸資買超 62.07 億元，為連續 8 個交易日買超，投信買超 3.47 億元，連 4 日買超，僅自營商賣超 6.04 億元。

外資今日買超前 10 大標的依序為中信金逾 1.7 萬張，元大滬深 300 正 2 近 1.5 萬張，富邦上証正 2、台積電均超過 8000 張，仁寶、中鋼和南亞科均超過 6000 張，上海商銀、華邦電逾 5000 張，欣興也逼近 5000 張。

從外資布局來看，不僅看好陸股，也持續加碼權值股，並以大型電子股為主，顯然看好台股後市，豬年開紅盤後，電子股引領整體行情可期。

外資賣超前 10 大標的依序為富邦 VIX 達 2.3 萬張，國泰金逾 1.1 萬張，新光金和兆豐金均逾 7000 張，中壽 3700 張，大同、遠傳、亞泥、台塑和京元電均逾 2000 張。

投信方面，買超前 10 大標的分別為英業達超過 3000 張最多，漢翔近 2000 張，欣興、嘉晶均逾千張，緯創、台積電、遠東新、宏碁和新光金超過 500 張，長榮航也有逼近 500 張買盤進場。

投信賣超前 10 大為上海商銀逼近 5000 張，中信金 2000 張，國際中橡、中華電、台肥、光磊、中光電和大成鋼均逾 500 張，南亞、奇鋐遭賣達 400 張。

陸港股市今午過後皆由紅翻黑，顯示長假前還是有賣壓出籠，展望後市，美中貿易協商預計 1 月 30 日登場，一般預料將對外釋出好消息，法人認為，在目前外資做多態度仍強勁的態勢中，多頭行情不至在封關前走完，可望延續至年後。

然而，法人提醒，國際政經仍有不確定性，持股應保持健康水位。