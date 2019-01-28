外資爆量流入新興亞洲創1年新高 台股連3周吸金 先卡位年後紅包行情

全球股市近期多頭走勢持續增強，國際資金看好新興亞股，台、韓上周分別吸金 11、13.7 億美元，在台、韓領軍下，上周資金淨流入新興亞洲達 25.95 億美元，為去年 1 月中以來最大流入金額。台股尤其連續三周吸金，今天重返萬點之上，法人表示，蘋概股將牽動能否站穩萬點，但無論是否站穩，年後的紅包行情都可期待。

中國信託投信表示，美國財報季加持，上周晶片類股財報表現帶動費半指數大幅彈升，激勵台股相關半導體供應鏈一同走高，激勵加權指數上漲 1.36%，連續 3 周收紅盤。儘管本周三 (30 日) 台股將進入春節前的封關，不過強勁走勢使外資在期現貨大幅加碼，外資已連續第三周流入，上周金額更擴大至近 11 億美元，預估短期盤勢在內外資加持下仍有一定支撐。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏說，加權指數走勢強勁，上櫃指數周線也上漲 2%，今年以來強漲 4.53%，領先加權指數表現，更以中小型股表現較為活躍。本周台股雖僅有 3 個交易日，不過，因上周末美國總統川普已簽署臨時支出法案，將終止聯邦政府停擺僵局，加上 30 日中國副總理劉鶴將赴美會面協商，市場普遍預估將有樂觀的共識出現，預計將再帶起大盤多頭局勢，台股在封關前有望挑戰萬點行情。

周俊宏接著提到，本周將有多家美國重量級企業公布財報，以科技類股代表如蘋果、微軟及臉書等最受關注，其產業營運展望將牽動台灣蘋概股表現，將為大盤短線能否站上萬點的關鍵因素，而農曆年長假將屆，過去經驗顯示指數多呈現量縮觀望，但以目前市場情緒樂觀來看，年後的紅包行情仍可期待，布局將會以產業、個股為主，看好展望轉佳之半導體、資料中心、5G、汽車節能 (專注於節能減碳與自動駕駛) 等類股表現。