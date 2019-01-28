【華冠投顧】《穩懋》上週24%後如期休息 《京鼎》接棒起跑鎖漲停 大咖持續吃貨哪些族群個股呢?

＜大盤分析＞

美國政府重新開張，上週五美股聞訊上漲，今日大盤 + 43 點重返萬點大關，OTC 指數 + 0.41% 亦創反彈新高。

近期台股藉由國際盤的連續性利多、外資買超升溫、摩台期結算... 等因素而逐漸墊高，出現往年比較少見的年前惜售及賣壓遞延現象，因此即便封關在即，"大盤委賣張數" 仍遲遲無法降到低檔（往年封關前幾天，賣壓普遍已有竭盡現象），故在距離封關僅剩兩個交易日、四大期指價差轉弱（尤其以明日將進行結算的摩台期為最）、亞股多數殺尾的情況下，明天台股壓力可能相當沉重，站穩萬點的難度頗高。

＜操作策略＞

目前大盤融資餘額消化到低檔但 "大盤委賣張數" 還不夠低，籌碼狀態一好一壞，不過技術面上台股線形逐步扭轉且價量配合穩健，就線論線自是跟緊趨勢抱股過年，因此持股策略不變，可將正乖離過大甚至高檔放量之持股獲利入袋，轉進年前洗盤接近尾端之個股。

＜抱股選擇＞

像是上週狂奔 24% 的學員持股《3105 穩懋》短線正乖離已大且又高檔放量，故於上週五先將到手的紅包收進口袋，本週果然開始休息。

反之本週低基期股則由鴻海集團旗下設備股《3413 京鼎》打響頭砲，這檔先前在 2019 首輪多方口袋名單及盤後影音都介紹過，其優勢在於去年 12 月遇到空方大魔王美股跌跌不休襲擊，卻能 "力守季線且法人籌碼穩定"，近期法人庫存逆勢率先過高且融資續降，屬短線低基期股，以致今天一根穿雲箭，鎖上漲停來相見。

此外，昇楷口袋中尚有幾檔標的，像是部分「5G 概念、光學鏡頭…」等個股，也有大咖無懼長假賣壓沿路悄悄吃貨情形，將帶學員趁年前布局在別人不敢買的地方，準備坐享年後催油門噴發的快感。

＜被動元件及矽晶圓族群＞

昇楷上週分析過的「矽晶圓族群」當中之《3532 台勝科》、《3016 嘉晶》、《6182 合晶》...，「被動元件族群」當中之《2492 華新科》、《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》以及部分線形更佳的二線股... 等，今日漲跌互見，但仍屬利空出盡跡象且基期夠低之族群。

被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》今日同創反彈新高後壓回，歷經大摩連續唱衰的龍頭《2327 國巨》一度突破 12/13 大摩首次降評利空當日高點，再加把勁便可完成型態上的「破底翻」走勢，後市若連最弱的龍頭也能回神，台股年後就可望走出滾量結構（今年以來台股的最大量是 1/9 和上週五 1/25，都是因為被動元件族群出量拉抬所導致，亦即拉抬這個族群最容易帶動台股人氣）。

賴昇楷 分析師

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。