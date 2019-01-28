【日盛投顧】重回萬點之上

◆盤勢分析

1. 美國有望重新開門，配合美股財報亮眼，帶動亞股普遍上揚。周一台股跳空直接站上萬點開出，盤中一度回測 9990 點，但在權值股 2330 台積電力撐全場，終場加權指數報收 10,013.33 點，上漲 43.72 點，漲幅 0.44%，重回萬點之上。

2.OTC 指數在開高走高，終場收 129.67 點，上漲 0.41%，連續第四天收紅 K 棒，目前即將挑戰 12/03 的 130.96 前波高點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股指數收小紅 K 線，進入 12 月初向下跳空缺口之內。

(2) 量能：成交量縮至 926.09 億元，預估在農曆春節前不易擴大。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔轉上、MACD 柱狀體走揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 59.5 億元；外資 + 62.07 億元、投信 + 3.48 億元、自營 - 6.04 億元。

台積電領攻，小型股輪漲

1. 電子類股

(1)IC 製造：上周五外資買超 150 億元，配合美國科技股表現亮眼，2330 台積電股價延續上周強勢，周一再上漲 1.33% 支撐台股攻上萬點，帶動 5347 世界走盤挑戰年線；此外，IC 封測廠 3264 欣銓股票再創反彈新高。此外，矽晶圓 3016 嘉晶、5483 中美晶維持紅盤。

(2) 電子零組件：1Q19 偏光片吃緊，帶動 8215 明基材、4960 誠美材股價連續兩日上揚。5G 相關 3363 上詮、4903 聯光通、6271 同欣電獲得法人買進，股價強勢表態。

2. 非電子類股

(1) 春節概念股：農曆春節逼近，休閒股 9943 好樂迪、5701 劍湖山、2702 華園、2903 遠百、1215 卜蜂、1210 大成等受惠股，股價表現不俗。

(2) 工具機：市場資金持續進駐高配息的工具機族群，1590 亞德客 - KY 宣布切入線性滑軌市場，股價爆量上漲，帶動 1597 直得、2049 上銀等集體上漲。

(3) 風電：躉購費率周三拍板，3708 上緯投控、9958 世紀鋼近期轉強，股價持續上攻。