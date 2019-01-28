【華冠投顧】幸運星-果然不囉嗦直接上萬點！！新裸鑽飆股果然一檔接一檔閃閃惹人愛！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：1795 美時、4960 誠美材、3016 嘉晶、2317 鴻海、3413 京鼎

關了一個多月關門，川普將簽署「重開放政府三週」法案，結束美國有史以來最長的政府關門事件。Fed 本週將舉行貨幣決策會議，焦點將放在 Fed 打算如何處置資產負債表上持有的公債組合。外界推測機會停止縮表！！。兩項利多激勵道瓊漲 183 點，費半漲 2.17%，台股開盤重返萬點大關，累計從 1/4 9319 低點以來，至今日最高點 10020 點，大漲 701 點！收盤前由 2330 台積電、2882 國泰金、2881 富邦金、6505 台塑化等領軍拉抬，上漲 43 點，日 K 已經連三紅，成交量為 926 億。OTC 雖然在 12 點後出現不想抱股過年的賣壓，但仍達成日 K 連四紅。

2019 年 1 月起幸運星操盤團隊告訴大家「不要擔心，可以買股票了」！！2019 年將會旺 99、發 99、鑽 99…… 果然完全命中！！恭喜大家！！1/3 腳踏車三雄 9921 巨大、1526 日馳、9914 美利達。1/4 分享的並贈送的《閃亮亮裸鑽飆股集》「NICES」3217 優群、1789 神隆，MOSFET 三雄 5299 杰力、6435 大中、3317 尼克森，1/9 的致伸，1/11 學員單兵操作「小矽智財亮晶晶」6533 晶心科、「大矽智財亮晶晶」3529 力旺，1/21 分享 LED 燈條 6278 台表科…… 大家一起賺證。1/23 通知大家阿尼奇轉到生技股喔，並帶會員開始買賺賺生技股、賺證生技股。【時時美麗】1795 美時 74…83，今日水水的再創高。【好大一鼎】4174 浩鼎 174…192。1/24【保齡球】1760 寶齡富今天持續創高 109.5。1/24 分享學員單兵操作風力發電，學員持續邊學邊賺「上大尾」3708 上緯投 77…87.5，今天仍繼續創高…… 恭喜粉絲聽眾好友跟著一起買到賺到…… 發 99、鑽 99、開心 999……

台股今日果然上萬點 OTC 也創高！！各族群都有主角持續輪流表態：例如人氣股鴻海大軍 2317 鴻海、3413 京鼎、6456 GIS-KY、2314 台揚、6414 樺漢、8011 台通…… 還有 2498 宏達電、2388 威盛、2312 金寶、4960 誠美材帶量上攻…… 連人氣股矽晶圓上週由最大 6488 環球晶鎖漲停表態，今天輪動到股本最小，且也是 MOSFET 概念股的漏網之魚－3016 嘉晶大漲創高…… 連人氣股矽晶圓也蠢蠢欲動 ING…… 台股再來要鑽什麼？？？…… 早來一天、早鑽一天 ING…… 歡迎加入……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。