〈億光日亞化爭訟〉億光：日亞化YAG中國專利已期滿失效 對公司產品毫無影響

LED 封裝廠億光 (2393-TW) 今 (28) 日發布聲明表示，針對與日亞化在中國的 YAG 專利訴訟，尊重法院判決結果，但訴訟程序仍在進行中，並非最終判決，仍可上訴，並相信最終將得到有利的判決，億光並強調，日亞化中國 YAG 專利已於 2017 年 7 月底期滿失效，對公司現有產品毫無影響。

日亞化今日表示，北京知識產權法院已於 1 月 10 日作成三則判決，認定億光中國子公司及其經銷商，侵害日亞化中國第 97196762.8 號專利 (「YAG 專利」)，必須支付日亞化人民幣 100 萬元損害賠償、25 萬元合理訴訟費用。

對此，億光回應表示，尊重法院判決結果，但訴訟程序仍在進行中，並非最終判決，仍可上訴，並相信最終將得到有利的判決。億光強調，日亞化中國 YAG 專利 ZL97196762.8，已於 2017 年 7 月 29 日期滿失效，對公司現有產品毫無影響。

億光重申，日亞化台灣 YAG 專利 TW383508 已於去年 4 月遭台灣智財法院認定無效，日亞化針對美國 YAG 專利 US 5,998,925 與 US 7,531,960 所主張的權利，也於去年 10 月被美國最高法院認定無效。

此外，針對另一項「覆晶 (flip-chip) 專利技術」，億光也說，中國子公司已於 2017 年 9 月，向中國深圳中級人民法院提出專利侵權訴訟，控告深圳日亞化及其經銷商恒炘源，侵害億光覆晶專利技術，並要求法院針對侵權產品下達禁制令及損害賠償，而中國專利複審委員會已確認該專利有效，駁回日亞化的專利無效請求。