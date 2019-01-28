台灣主要報紙重要財經新聞 2019年1月28日

本周是美國科技股的「超級財報周」，蘋果、微軟、亞馬遜、臉書及特斯拉等重量級業者都將陸續公布上季財報。這些跨國大企業上季獲利預料都將繼續成長，投資人將密切關注這些企業主管對本季展望及未來景氣的看法，以印證之前對成長趨緩的擔憂是否「過慮」。

距離春節僅剩一周，經濟部規畫在本周公布新能源配比、再生能源躉購費率等兩項重要的能源政策，其中，新能源配比中的核能占比高低，以及再生能源躉購費率會從去年預告的每度五點一元調高到多少，兩者相互連動，結果將決定台灣未來的能源政策走向，因此成為外界關注焦點。

行政院正式核定為期 10 年的第三期「國家太空科技發展計畫」，意味未來將從太空守護台灣。科技部前瞻及應用科技司長楊琇雅指出，這項計畫投入 251 億元，預估可帶動衛星製造、影像應用等後端應用產業商機約 44.5 億元。

經濟日報

美科技超級財報周 來了

賦稅負擔率 我降幅最大

五加二產業注資 今年目標 2000 億

工商時報

國巨、華新科 高殖利率亮點加持

政院核定 太空三期計畫 帶動 44 億商機

農地種電 政院加速排除障礙

聯合報

2 指標連動 左右台灣未來能源政策

基石投資人制首季上路 Gogoro 是否成首例受關注

和碩東南亞布局元年 啟動

蘋果日報

連 2 年萬點封關 有望 想抱股過年 可保留基本持股

華航勞資協商卡關 機師擬重啟罷工

AI 基金正夯 投資甜蜜點浮現 金融醫療需求高 可分批進場長期持有

中國時報

老字號永福樓 傳春節後熄燈

罰太重 欠稅滯納金擬分級

台灣上市櫃公司 南區分會成立

自由時報

鎖定臉書、谷歌 公平會查數位壟斷

臉書收廣告費 店家買家付稅金

一帶一路賭城？中國資金灌進柬埔寨 百家賭場同時冒出