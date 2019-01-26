紐約匯市—美元回跌 川普重啟政府無助支撐；本週英鎊最強勢

週五 (25 日) 交易，在中美貿易談判持續，且 Fed 下週將召開會議之際，美元自近期漲勢中回落，本週大致小跌作結。

ICE 美元指數下降 0.8% 至 95.820，本週大致溫和走跌 0.5%。

美總統川普宣布暫時重啟政府至 2 月中旬，這消息無助支撐美元。

美元走跌讓競爭貨幣獲得優勢，歐元兌美元自前一交易日的 1.1307 美元上升至 1.1412 美元。歐洲央行週四承認，歐元區經濟有下行風險，而德國將今年 GDP 成長預期自 1.8% 下修至 1%。

美元兌日圓匯率也逆轉了開盤漲勢，落入跌勢後變化不大，近時交易價格在 109.63 日圓，盤中高點在 109.95 日圓。

與此同時，英鎊兌美元回吐早盤部分漲幅，近時交易價格在 1.3196 美元，週四晚間為 1.3065 美元。

女王伊麗莎白二世發言呼籲國民尊重彼此不同觀點，並尋求彼此的共同點，評論者解讀這是為脫歐事務進行溝通的政治聲明，因為 3 月 29 日脫歐最後期限在即，迄今卻尚未正式與歐盟敲定協議。

稍早報導指稱，北愛政黨 (DUP) 同意支持梅伊的脫歐替代協議，英國國會下週二將表決，這消息激勵英鎊最初漲勢。

根據 FactSet，英鎊本週上漲 2.5%，是 G10 中表現最強的貨幣，顯示市場排除了無協議脫歐的可能性。

英鎊近 5 日走勢

其他地區，中國人行近期寬鬆動作不斷，今 (25) 日根據定向降準標準，再向通過考核的金融機構定向降準 0.5 或 1.5 個百分點，共釋出長期資金 2500 億元(370 億美元)。

人行也推出央行票據互換工具 (CBS)，提高銀行永續債（含無固定期限資本債券）的流動性、支持銀行發行永續債補充資本，其旨在對抗中美貿易戰與國內經濟衰退帶來的風險。

人民幣兌美元走強。週五 1 美元可兌在岸人民幣 6.7487 元、離岸人民幣 6.7535 元，兩者美元兌人民幣匯率均約下跌 0.6%。