進擊的人民幣 在岸、離岸一度升至逾半年新高

1 月 28 日周一，中國外匯管理局公布人民幣兌美元中間價為 6.7472，比前一個交易日中間價 6.7941 上調 469 個基準點，創下近兩個月來最大升值幅度。

圖: 新浪財經, 在岸人民幣周線

官方指導匯率勁升，帶動在岸人民幣持續走揚，一度升破 6.74、6.73 兩道關卡，最高來到 6.7228，創下去年 7 月以來的新高。之後出現回貶，截至最新報價來到 6.7366。

圖: 新浪財經, 離岸人民幣周線

而香港的離岸人民幣報價也一度突破 6.74，逼近 6.73 關卡，目前則為 6.7489。

人民幣走升，因素之一為上周五華爾街日報指出，FED 可能提前結束縮表動作，導致美元指數上周五大貶 0.76%，跌破 96 關卡。

此外，美國政府停擺問題尚未完全解決，美國經濟下滑幅度可能超出預期的風險升高，則是美元近期走弱的另一個因素。

人民幣是否能持續走升成為趨勢還有待觀察，目前人民幣匯價仍在大的區間內，能主導人民幣趨勢主要還是要觀察中國經濟的變化，以及全球政經局勢而定。不過，人民幣貶值的預期已暫時得到紓緩。

交易員表示，英國周二將就退歐計劃進行表決，FOMC 在本周將召開會議，加上中美貿易談判等，均可能會對本周外匯市場造成較大的波動。

上週，在岸人民幣和離岸人民幣累計漲幅均超過 800 個基準點。2019 年以來，在岸人民幣自 6.86 附近一路走升，而離岸人民幣的累計漲幅則超過 1200 基準點。