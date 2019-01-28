盤前財經大事搶先讀2019年01月28日

今日操盤前瞻

國發會發布 2018 年 12 月景氣對策信號

中央大學台經中心發布 1 月消費者信心指數

中國國家統計局公布 12 月規模以上工業企業利潤

法人說明會：盛群

增資股上市：進泰、環宇 - KY、虹堡、普鴻

一張圖顯示美股又要修正 10% 至 20%

美股恐怕又要面臨修正了。儘管 2019 強勁開年，但經濟循環研究機構共同創辦人 Lakshman Achuthan 認為，市場仍處於危險區域，因為跡象顯示經濟成長仍在減速。閱讀全文...

〈觀察〉勞保年金改革迫在眉睫 勞工兩招務實面對避免淪為下流老人

勞動部日前證實勞保基金正加速惡化中，甚至可能提前至 2026 年破產，雖然政府即將撥補 200 億元救援，但面對人口結構高齡化的趨勢，勞保年金改革已是迫在眉睫的任務，隨著未來「多繳、少領」的趨勢成形，不想退休後變下流老人，透過勞退自提、積極理財兩大管道自救才實在。閱讀全文...

〈台股風向球〉外資爆量做多一年多來首見 有利紅包行情續航 但小心回馬槍

本周僅 3 個交易日台股就要封關，能否抱股過年成為投資人近來最關注的話題之一，先來看上周五外資單日買超多達 158.3 億元，創 2017 年 6 月 27 日來單日最大量，且期貨淨多單也加碼 9416 口至 61112 口，是 2017 年 9 月 19 日以來新高，跟著外資作多應該沒有太大疑慮，不過，封關前減碼避險是人之常情，因此，近來可看到不少強勢股，盤中漲多馬上來個回馬槍壓回。閱讀全文...

比特幣熱潮已死？分析師：加密貨幣投資人今年更關注黃金

比特幣的熱潮恐怕已是過去式了。在 2017 年年底飆上近 20000 美元之後，比特幣已經有 3 週時間無法突破 4000 美元關卡。Van Eck Associates 執行長 Jan Van Eck 指出，跡象顯示，比特幣投資人正在轉向更傳統的商品，例如黃金。閱讀全文...



歐市電動自行車順銷 巨大等三大車廠擬擴充歐洲產能

電動自行車受惠歐洲市場需求穩健成長，包括巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW) 及愛地雅 (8933-TW) 等，皆擬強化在歐洲的產能，美利達並將對德國子公司增資 306 萬歐元（新台幣 1.08 億元），逐步擴增電動自行車組裝廠，以因應歐洲市場需求。閱讀全文...