〈鉅亨看世界〉再見了，摩拜單車

近期美團聯合創始人王慧文在給集團的內部信件中宣布「摩拜單車」即將更名為「美團單車」，同時成立美團 LBS 平台單車事業部，由王慧文本人兼任事業部總經理。

未來在中國的市場上，美團 APP 將成為摩拜單車的唯一窗口，也意味著中國共享單車「戰國時代」暫時告一個段落。

目前，「摩拜單車」APP 仍然可以正常使用，但據了解，未來「摩拜單車」APP 的用戶將被強制遷移到美團 APP 中，因此將摩拜用戶轉化為美團用戶。

對此，摩拜創始人之一、蔚來汽車董事長李斌則回應已為摩拜找了一個好歸宿，共享單車已經不是他的主戰場，雖然摩拜單車消息他不樂見，但這是美團的權利。

圖: AFP

「摩拜單車」近 4 年的興衰史

2016 年摩拜開始在上海營運，而在這之前已經是經歷逾一年的籌劃，全憑著摩拜兩位創辦人李斌及胡瑋煒之間的閒聊「哎，你有沒有想過做共享單車呢？用手機掃碼開鎖的那種」，開啟摩拜的新篇章。

摩拜開始在上海營運時，ofo 正在北京的校園裡迅速擴展，這讓摩拜看到巨大的商機。而 2016 年 8 月，摩拜決定進軍北京，與 ofo 展開正面衝突。

摩拜興起之時，正是共享單車黃金時代，獨角獸市場與共享單車需求急速擴張與摩拜一拍即合，短短 3 個多月的時間，摩拜完成四次融資，總投資額近 2 億美元，資金活水的挹注讓摩拜在北、上、廣、深迅速站穩腳步。

不過其競爭對手 ofo 也在資金的贊助之下，與摩拜形成激烈競爭。2017 年 3 月，摩拜宣布進駐第 27 座中國城市，而 ofo 勢力範圍也快速涵蓋 25 座中國一、二線城市。雙方從用戶量成長情況到單車投放數，從用戶補貼到城市擴張，呈現勢均力敵。

共享單車戰火一路從中國本土蔓延至海外。ofo 在進軍海外市場三個月後，摩拜也宣布進駐海外第一座城市—新加坡，在接下來的 5 個月裡，摩拜打進 4 個國家 7 個城市的市場。

摩拜的版圖極盛之時，共進駐 19 個國家 100 多座城市，擁有來自全球 2 億用戶，日均騎行次數近 3000 萬。

在這場燒錢的戰爭之中，共享單車收益卻不如預期，投資人率先退場。隨之而來要求兩者合併的聲浪不斷，但在各自為王的心態作祟之下，合併之途遙遙無期。沒有資金願意投入，加上龐大的營運成本，加速摩拜的內耗，快速擴張之下的風險開始一一顯現。

最終摩拜先於 ofo 倒下，但 ofo 營運也沒有好到哪裡，其國際市場一一退出解散，公司金流不足的消息不絕於耳，前景也不樂觀。

美團接手摩拜將新開戰場?!

圖: 東方財富網，美團 (港股) 日線圖

2018 年 4 月份電子商務平台美團以 65% 現金和 35% 美團股票，合計 27 億美元買下摩拜。買下摩拜的美團約 10 個月後成立單車事業部，摩拜單車更名為美團單車，市場上的競爭對手只剩下苟延殘喘的 ofo。至於 ofo 會不會也像摩拜一樣有一家資金更充沛的富爸爸接手，跟美團進行新回合的共享單車大戰，是未來可以留意的焦點。