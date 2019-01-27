多次發言評論華為案引政治風暴 加拿大駐華大使被革職

華為孟晚舟事件繼續發酵，加拿大總理杜魯多 (Justin Trudeau) 週六 (26 日) 表示，他已經要求並接受加拿大駐中國大使麥家廉 (John McCallum) 的辭職。

杜魯多透過聲明，感謝麥家廉在過去近 20 年在公職上的貢獻，但聲明中並沒有解釋要求麥家廉辭職的理由。

麥家廉上週對華為案發表談話，表示他認為孟晚舟有很強的法律依據，可以不被引渡，並懷疑美國總統川普可能政治介入，而引發輿論風暴，指大使是「政治干涉司法」，加拿大聯邦反對黨領袖謝爾 (Andrew Scheer) 要求總理杜魯多解除麥家廉的職務。

麥家廉第二天表示自己說錯話，但是週五參加一場午宴時，他又表示，如果美國放棄對華為的引渡要求，對加拿大而言就「太好了」。

加拿大去年 12 月應美國要求，逮捕了華為財務長孟晚舟，隨後她獲得保釋。中國與加拿大關係隨即惡化，兩名加拿大人 Michael Hotvor 和 Michael Kovrig，之後因危害中國國家安全的指控被拘留，而第三名 Robert Schellenberg 則因毒品案，遭迅速重審並被判處死刑，外界懷疑均與華為案有關。

加拿大前駐華大使趙樸 (Guy Saint-Jacques) 稍早指出，麥家廉的發言闖禍，但撤換他不會有助加拿大公民獲釋，因為換大使需要很長時間，而且中國可能不會配合。不過他仍主張，為應對加拿大與中國自 1970 年建交以來最嚴重的危機，杜魯多應該換下麥家廉，改派特使前往北京，設法化解這場危機。

杜魯多在週六表示，加拿大駐華大使館公使倪杰民 (Jim Nickel) 暫時將先代理大使職務。