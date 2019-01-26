〈富邦謝年會〉蔡明興：員工年終獎金平均7個月 最高可領幾千萬元

富邦集團 (2881-TW) 今(26)日於南港展覽館舉辦謝年會，對於員工最關切的年終獎金和加薪議題，金控董事長蔡明興表示，今年員工平均年終獎金可達 7 個月，最高的獎金不能以月數算，最高可拿幾千萬元、是主管；而加薪可望維持 3% 左右。

富邦集團謝年會今天舉辦台北場，席開 1300 桌、共 1.3 萬人，邀請天后張惠妹壓軸表演，且南北兩場謝年會總獎金 1200 萬元，最大獎為 20 萬元現金獎，而且今年第二度在謝年會發出「富邦 M + 旺紅包」，首創在萬人大群組由集團董事長蔡明忠和金控董事長蔡明興分別發出 6500 個紅包，共計發出 1.3 萬個紅包，獎金從 88 元、888 元、最大的旺紅包為 8888 元，就算沒抽到獎金，也會有祝福語。

富邦 M + 旺紅包自 2017 年上市後就廣受好評，截至今年 1 月 21 日已有近 790 萬人次參與，累計發出超過 232 萬個旺紅包，總金額突破 12.1 億元。北富銀表示，社群潛力不容小覷，旺紅包大受歡迎，也帶動數位用戶及線上交易量的成長，至去年底，北富銀數位用戶已達 230 萬戶，線上交易量成長 45%。

除了謝年會現場的抽獎金，員工辛苦了一整年，最關心的莫過於年終獎金可以領多少，蔡明興表示，今年年終獎金平均 7 個月，但是仍是以員工績效來算，最高的年終獎金則不能以月數算，而是一筆獎金，他說「達幾千萬、是主管」。

加薪部分，蔡明興表示，富邦金每年都有加薪，只是幅度不一樣，雖然今年還沒訂，但預期維持與去年一樣約 3% 左右。

至於金管會規定今年 6 月起所有上市櫃公司都要揭露員工平均薪資，蔡明興表示，因為富邦金有人壽，人壽的業務員都是領佣金，富邦人壽業務員達 3 萬人，所以對平均薪資會有些影響，預期平均員工薪資級距不會列在最高。