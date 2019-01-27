〈年節採買省錢術〉百貨雙雄結盟銀行祭優惠 搭配電子支付賺回饋省荷包

春節前後是傳統採買旺季，銀行信用卡趁勢與百貨業者合推促刷優惠，除了百貨聯名卡常態性優惠外，新光三越、遠東 SOGO 兩大百貨龍頭今年春節期間不約而同推出促刷優惠，提供刷卡滿額贈禮券刺激買氣。

新光三越的今年春節期間的「2019 卡利 HIGH」，今年合作銀行包括：台新、新光、國泰世華、花旗、玉山、台北富邦、聯邦、滙豐、一銀、星展與遠銀共 11 家，優惠活動期間從 1 月 10 日一路到 2 月 24 日。

新光三越表示，持指定銀行信用卡在全台新光三越百貨消費，刷滿 1 萬元可享 4% 電子贈品禮券回饋、刷滿 6 萬元可享 5% 電子贈品回饋禮券、刷滿 20 萬回饋額度可達 6%，每卡回饋以 5 萬元為上限。

此外，如果透過新光三越的支付工具 skm pay 支付，消費單筆 3,000 元回饋率最高可拉高至 7%，舉例來說，透過假設消費滿 1 萬元，並以 skm pay 支付，則可獲得 5% 的電子贈品回饋，即可獲得 500 元的電子贈品禮券。

遠東 SOGO 百貨則也與銀行異業結盟，即日起到 2 月 7 日，刷國泰世華、遠東銀行、花旗、中信、玉山、台新、台北富邦、滙豐、聯邦、永豐與第一銀行等 12 家銀行信用卡，到指定館別消費，滿額即可兌換 SOGO 禮券。

舉例來說，國泰世華卡友刷滿 6,000 元可獲得 100 元的 SOGO 禮券、滿 20,000 元可換 300 元 SOGO 禮券，滿 120,000 元可換 2,000 元的 SOGO 商品券。

不過要注意的是，通常回饋禮券都採額滿即止的限量制，例如遠東 SOGO 禮券全台限量 12,000 份；另外，回饋的電子禮券也有兌領限制，例如新光三越的電子贈品禮券就有兌換期間限制，逾期等同自行放棄領獎權益。