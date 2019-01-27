台苯股臨會周四登場 外資將成決定經營權的關鍵

台苯 (1301-TW) 經營權之爭近來鬧得沸沸揚揚，公司股東臨時會將於周四 (31 日) 在高雄福華大飯店登場，屆時將改選董事，由孫鐵漢領軍的公司派及以林文淵為首的市場派爭奪經營權，目前雙方持股勢均力敵，約在 16% 至 18% 間，因此，持股超過 3 成的外資，將成為決定雙方誰能勝出的關鍵。

台苯經營權之爭起因自現任董事長吳怡青之父、民進黨大老吳乃仁，與大股東孫鐵漢失和，由前董事長林文淵領軍的市場派，便藉機挑戰現任董事孫鐵漢的團隊，且吳乃仁家族的吳怡青、董事吳怡瀚，也在林文淵於董事會提出「股東臨時會地點變更案」時，針對該變更案投下同意票，使即將召開的股東臨時會，由原先的高雄林園廠，改到高雄福華大飯店舉行。

對此，包括總經理吳清典在內的公司派，大動作召開記者會，抨擊吳乃仁家族未遵守退出台苯經營權承諾，還配合市場派不當提案，呼籲其應立即退出董事會。吳怡青也在之後召開臨時董事會，以吳清典擅自決定股東臨時會紀念品，未向其報告為由，提案以違反證交法與刑事背信等，將吳清典移送法辦，雙方持續交鋒。

在周四的股東臨時會上，台苯將改選董事，董事會席次由原本的 9 席增加至 11 席，而由於此次台苯的公司派與市場派，持股比重相當，約在 16% 至 18% 間，因此，持股超過 3 成的外資最後支持哪一方，將成為決定雙方誰能勝出的關鍵。