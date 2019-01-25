LINE Pay mini收款機創雙贏 不須插線吸引商家 500萬用戶享3%回饋無上限

去 (2018) 年 11 月甫在日本 LINE 大會亮相的 LINE Pay mini 行動支付收款機，今 (25) 日也宣布正式登台，由於不須插線，不限於櫃台結帳，可在桌邊結帳，而且支援 4 種付款方式，除了對商家有誘因；對 LINE Pay 超過 500 萬人的用戶而言，使用 LINE Pay mini 付款，用戶再享 LINEPoints 3% 回饋，且回饋無上限。

LINE Pay 台灣董事長丁雄注表示，從 2015 年開展服務至今，LINE Pay 已累計超過 500 萬用戶，全台超過 11 萬個支付據點；而「LINE Pay 一卡通帳戶」更是成長迅速，上線才 4 個月用戶數已突破百萬，躍居成為台灣使用者人數最多的電子支付工具。

今年 LINE Pay 的發展重點將是為各式商戶提供更多支援，為達成此目標的第一步，LINE Pay 今天正式引進 LINE Pay mini 行動支付收款機。

LINE Pay 台灣營運團隊負責人吳孟芝表示，此收款機有別一般的 POS 機，可以給商家一個現成可用的行銷平台，協助商家以活潑有趣的行銷活動促進顧客忠誠度，活絡會員經濟。

吳孟芝進一步表示，台灣用戶很愛 LINE Points 點數回饋，因此 LINE Pay 預計今年將開放「LINE Pay 會員點數回饋平台」，讓申辦 LINE Pay mini 的商家可以使用 LINE Points 作為消費回饋，LINE Pay 期待攜手在地合作商家活絡並擴大「點數經濟圈」。

吳孟芝指出，LINE Pay mini 行動支付收款機有三大特色：一、店家無須串接 POS 系統，即開即用；二、機台體積輕巧，不須插線，不限於櫃台結帳，可在桌邊結帳，如同一台「行動收款機」；三、LINE Pay mini 以用戶掃描 QR code 支付，支援「LINE Pay 綁定信用卡」、「LINE Pay 一卡通帳戶」、「LINE Points 點數」，以及「iPASS 一卡通票卡」共四種付款方式，此外，只要將手機靠近機台就能用 NFC 感應並開啟支付流程。

除了這些吸引商家的誘因，對 LINE Pay 的用戶來說，即日起到 2020 年 2 月 29 日前，LINE Pay 將提供透過 LINE Pay mini 付款的用戶 LINE Points 3% 回饋 (但不含 iPASS 一卡通票卡感應消費)，回饋無上限。