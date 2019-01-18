樺漢現增600萬股訂2/22最後過戶日 今年營運看俏 Q1博弈新單貢獻大

IPC 大廠樺漢 (6414) 擬辦理 600 萬股現金增資案，週五 (18 日) 公告認股基準日相關事宜，預計發行價格落在 160-220 元區間，最後過戶日定在 2/22。樺漢近日股價疲軟，一般認為與現金增資有關。該股近日跌破 240 元關卡，週五收在 236.5 元價位，下跌 0.5 元或 0.21%。法人方面，近期外資持續倒貨，近兩個月賣超逾 4 千張。



不過，樺漢 12 月業績受惠轉投資事業表現均佳之下，突破 90 億元大關，以 91.92 億元刷新歷史紀錄。累計全年合併營收達 686 億元，與第四季 231.2 億元業績同步刷新歷史紀錄。



首季在母體公司的博弈新單陸續貢獻之下，業績有機會淡季不淡，今年內部對成長展望持續樂觀，美、歐市場均有斬獲，中國市場基期偏低，在與 Kontron 雙品牌合攻下有望翻倍。



該公司因應理財需求，日前宣布新一波募資計劃，除了上述 600 萬股的現增案之外，還有 60 億元可轉換公司債 (CB)，約可募集逾 72 億元資金，預估將節省樺漢近億元的利息費用。