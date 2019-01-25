華為董事長暗示 業務重心轉向歡迎華為之處

由於美國、日本、澳洲、紐西蘭等國，懷疑華為網路設備可能對國家安全造成威脅，已禁用華為設備，並排除華為參與 5G 網路建設。對此，華為董事長梁華在參加達沃斯世界經濟論壇期間，暗示華為可能將業務從一些「不友善國家」中撤出，將重心轉移到那些「歡迎華為」的地方。

目前法國、波蘭、加拿大等國仍不確定是否要禁用華為 5G 設備。法國方面，

正在考慮推出一項法案修正案，授權其安全和防禦監督主管機關對電信營運商的設備進行「追溯檢查」，目標是就是華為。

不過法國這項做為引來一些營運商的不滿。法國最大電信營運商 Orange 在法國本土之外，尤其非洲地區的分公司大多採用華為設備；布依格電信的半數設備華為提供，還攜手華為在法國波爾多進行 5G 測試。某電信營運商就表示若相關法案通過，電信商將付出大筆金額更換設備。

至於波蘭，由於近期在一名涉嫌從事間諜活動的華為員工在波蘭被逮捕後，波蘭政府計劃將把華為設備從未來 5G 網路中排除，改採歐美電信公司的設備代替。目前波蘭正在與歐盟和北美盟國進行後續洽談，尚未確定哪家電信設備製造商取代華為。

圖: AFP

加拿大方面則是另一個暴風圈，除了被受矚目的孟晚舟案外，加拿大政府也即將宣布撥款 4000 萬加元給 Nokia，用於研發在加拿大的 5G 技術。

這項撥款時機剛好處在加拿大正對華為參與加拿大 5G 網路作國家安全評估時期。業內認為以目前全球政經局勢來看，華為出局的可能性極高。

目前，華為、Nokia 和 Ericsson 正共同競爭參與加拿大兩大電信龍巨－BCE 及 Telus 的 5G 行動網路標案。

至於孟晚舟案最新進展，孟晚舟目前在加拿大被保釋，同時等待美國決定是否提出引渡她到美國受審的要求。外傳美國已通知加拿大政府，將正式提出引渡孟晚舟的要求。

美國司法部曾在周二 (22 日) 表示，將繼續尋求引渡華為公司首席財務官孟晚舟。而根據《美加雙邊引渡條約》，下周三 (30 日) 是美國提出引渡申請的最後限期。