洽談出售給中資財團 日本顯示器開盤暴漲30%

陷入困境的日本顯示器公司（JDI）正在和中國投資者討論主要股權出售事宜。

據日本 NHK 電視台援引知情人士稱，JDI 正在與多家中國企業與基金組成的財團洽談，準備接受一筆金額約為 500 億日元（約合人民幣 30.28 億元）的投資，而財團將獲得約 33% 的股份。

彭博稱，JDI 目前尚未作任何決定。NHK 稱，JDI 希望在明年 3 月底之前達成協議。

同時，該財團還將額外出資 5000 億日元（約合人民幣 302.79 億元），考慮在中國建立工廠，使用 JDI 的技術製造 OLED 面板。NHK 不無惋惜地評論稱，這筆交易將是日本曾經蓬勃發展的顯示屏行業的一個重要轉折點。

消息傳出後，JDI 股價開盤暴漲 30%，漲幅一度擴大超 40%，現報 70 日元，創四年來最大漲幅。

JDI 最大客戶蘋果公司明年發布的所有新款 iPhone 將使用 OLED 屏，而 JDI 無法進行量產。同時，由於市場對新款 iPhone 需求持悲觀態度，JDI 股價持續下跌創歷史新低，過去一年裡股價從 248 日元跌至不到 70 日元，跌幅超 70%。過去四年，JDI 在三星等競爭對手進攻下節節敗退，累計虧損 28 億美元，迫使公司尋求紓困資金。