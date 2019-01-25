四大利多加持 環球晶帶量再度大漲

全球第三大矽晶圓供應商環球晶圓 (6488) 因有去年大賺超過三個股本，並預計配發超過 20 元以上的現金股利，加上第一季業績可望續創單季新高，而今年全年營收與獲利也將續締新猷等四大利多加持，加上台股回穩，今早開高後，隨買盤明顯湧入，股價表現強勢，最高價位達 281 元，大漲 17 元。環球晶圓受惠於矽晶圓量價齊揚與購併效應，截至去年第四季，單季營收共 12 個季度刷新歷史新高，而去年全年也有望繳出超過 30 元的每股淨利成績單；依據該公司歷年股息配發率約七成多的慣例，環球晶圓今年所配發的現金股利將超過兩個股本，依照目前股價區間計算，現金殖利率達到 7% 到 8% 間。



另外，雖然進入 2019 年後半導體景氣似乎有急凍跡象，但環球晶圓受惠於長單加持，加上 12 吋矽晶圓合約價今年初順利調漲一成內，至於 8 吋矽晶圓現階段量價則相當穩健，環球晶圓農曆年假僅有台灣與大陸小尺吋廠區小小停工幾日，其他全球產線依舊滿載產出，綜合上述利多，法人圈估算，環球晶圓今年首季營收有機會再度續創單季新高，而今年的營收和獲利也會比去年還要好。