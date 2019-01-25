運彩2月2日起週末全天不打烊

不再只有重大賽事期間才能 24 小時投注運動彩券！為了讓國人週末也能盡情享受賽事，台灣運彩將於 2 月 2 日起，開始在全台 300 家運彩投注站，提供週末賽事 24 小時的投注服務；同時看好春節買氣，農曆年期間也將有春節加碼活動和網路投注服務。

台灣運彩去年在世運賽以及亞運兩場國際賽事的加持下，運彩銷售總額 430 多億元，創五年來新高，其中，世界盃足球賽貢獻 70.5 億元，9.5 億元則來自亞洲運動會。

台灣運彩總經理總經理林博泰表示，今年雖然沒有這兩項重大賽事加持，不過該公司仍持續開發新的運動項目和賽事，2019 年度銷售目標希望站穩 400 億、邁向 500 億元。

林博泰指出，去年亞運比賽，能看出國人對於排球的熱愛，因此台灣運彩今年第二季將推出排球世界盃賽事，足球、網球和排球等運動項目都會加開賽事，十一月份的世界 12 強棒球錦標賽，也將推出許多新的投注玩法。預計今年將增加二十六場賽事、四千兩百多場比賽，加上原先三萬多場比賽，2019 年台灣運彩有機會提供四萬場以上的比賽。

看好春節銷售熱潮，台灣運彩今年也提供多項新春加碼活動，1 月 29 日至 2 月 10 日將推出「過三關」以上獎金加碼、「籃球特尾樂」獎金加倍等活動。另外，1 月 7 日至 3 月 10 日，網路會員投注滿一千元將能參加抽獎，週週抽 Switchc 或電競筆電、耳機。