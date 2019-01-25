卡位大尺寸TV導光商機 茂林-KY銅鑼廠產線增至10條

財訊快報 2019年1月25號14點10分

大陸今年仍有 3 條 10 代線投入量產，看好 65 吋、75 吋大尺寸 TV 導光板市場成長，茂林 - KY(4935) 銅鑼廠 TV 導光板產線新增 2 條生產線，產能線由 8 條增至 10 條，2 條新產線預計下半年加入量產行列；此外，今年亦將衝刺車載、3C 產品等導光應用，以多元化產品線。目前茂林顯示器導光板占營收比重 45%，而非顯示器占 55%，當中穿戴式裝置約 3 成，車載、情境照明分別為 7～8%，發光鍵盤落在一成以下，其餘為射出成型業務。



自動化生產、大尺寸 TV 導光板銅鑼廠於 2016 年底量產，去年產線已達 8 條，全年 TV 導光板出貨量達 1200 萬片，平均出貨尺寸為 51～52 吋，厚度由 3mm 薄化到 2～2.5mm，茂林董事長李滿祥指出，10 代線經濟切割率為 65 吋、75 吋，未來 TV 發展趨勢是尺寸大型化、薄型化，銅鑼廠供應尺寸別 55 吋、65 吋、75 吋以及 82 吋等，鎖定日、韓等品牌廠，有別大陸中山廠陸系客戶，在 Mini LED 背光、Micro LED 顯示以及 OLED 技術尚未成熟，TV 解析度由 4K 走向 8K，對於亮度需求又更高，其銅鑼廠具有發展利基。



2017、2018 年之間導光板主要原料 PMMA 價格持續性大漲，由 1200 美元飆漲到去年第三季 3300 美元高點，侵蝕到毛利率表現，去年前三季毛利率降至 13.87%，較前年同期減少 4.05 個百分點，近期因油價走跌，阿拉伯、美國等地產能開出，價格亦回跌至 2600～2700 美元，原料漲勢放緩，毛利率可望有所改善。



茂林去年營收 54.24 億，年減 7.63%，前三季稅後獲利 1.32 億，每股盈餘 1.04 元，今年營運目標以獲利提升為目標，PMMA 價格回跌，可望降低生產成本，並增加矽谷電子書、車用內裝導光應用。