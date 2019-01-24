貴金屬盤後─美元轉弱 黃金微幅收高 美股上漲 壓抑貴金屬漲勢

黃金價格週三小幅上揚，美元指數疲弱，提供了市場支撑。但美國股市走強，則抑制了貴金屬漲勢。

經濟展望錯綜，及全球主要問題 -- 包括中美貿易談判與英國脫歐，有助推升黃金近來的漲勢。

2 月黃金上漲 60 美分，或 0.05%，收於每盎司 1284 美元。3 月白銀上漲 5.5 美分或 0.4% 至每盎司 15.38 美元。

美元指數下跌 0.2% 至 96.098。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

週三黃金期貨收盤時，美國股市錯綜。由於企業財報強勁，道瓊指數上漲，削弱了黃金避險買盤。

分析師說，國際局勢欠缺穩定，有助支撑黃金價格。世界整體信用情況讓人擔憂，亦增加了黃金現貨買盤。2018 年，俄羅斯央行的黃金買盤較前一年增加了 22%。

週二，黃金價格上漲。報導指出，美國取消與中國官員會晤，雙方緊張升高，對黃金屬利多。但白宮經濟顧問 Kudlow 稍後否認有取消會晤一事。

週一，國際貨幣基金 (IMF) 調降今年世界經濟成長預估，支撑了黃金走高。英國脫歐的不確定性，亦有助支撑黃金的避險需求。

上週四，鈀金期貨收盤創新高點，約 16 年來，首度超越黃金價格。今日鈀金上漲 0.1% 至每盎司 1308.20 美元。

4 月白金上漲 0.7% 至每盎司 796.40 美元。3 月銅則下跌 0.2% 至每磅 2.655 美元。