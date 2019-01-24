【統一投信】全球經濟成長承壓 東協可望成為世外桃源

年初以來全球投資人迎來希望的曙光，但同時也面臨諸多不確定議題，包括國際機構仍在下修全球經濟展望、中國經濟放慢，英國可能走上無協議脫歐之路，以及美國政府因預算卡關導致關門時間超出預期等利空，令市場承壓並保持謹慎。

統一大東協高股息基金經理人張浩宸表示，全球經濟成長趨緩已是市場共識，而升息縮表以及中美霸權爭奪兩大議題，預期仍會持續干擾市場，2019 年是需要步步為營的一年，東協股市有諸多條件支持，可望成為投資市場的世外桃源。

張浩宸指出，美國優勢仍在，但今年美元強勢不再，因應全球政經情勢存在諸多不確定性，今年投資主軸宜採取較穩健的風險分散策略，由成長型轉向價值型，東協股市具備「內生動力」疊加「外生助力」的匯聚，正是長線投資價值的關鍵起動點，也是步步為營轉換成步步為贏的關鍵。

從經濟成長動能來看，國際貨幣基金（IMF）考量英國可能無協議脫歐對歐元區帶來的衝擊，以及貿易戰的不確定風險，在 1 月 21 日出具最新報告下修今年全球經濟成長率至 3.5%，而在新興市場裡，新興亞洲經濟成長率高於其他區域，IMF 預估東協今年與明年的經濟成長率可望有 5.1%、5.2%，在全球國家屬中高水準。

張浩宸表示，東協基本面穩健，在美中爭戰過程受影響較小，且出口動能可望受惠於亞太區域多邊自由貿易協定的新架構。美國在 2017/1/2 退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，原組織改組為跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP)，於 2018/12/30 正式生效，主要效益是，能讓成員國間增加出口多元性，降低彼此風險。

目前 CPTPP 有 11 個會員國共同簽署，包括澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡及越南。根據彼得森國際經濟研究所評估 2030 年實質所得變化，現階段以馬來西亞、新加坡、越南受益較高。後續還有 5 個潛在加入會員為：印尼、菲律賓、泰國、韓國、台灣。預期規模擴大後，整體經濟效益將更進一步提高。



張浩宸表示，年初以來全球資金不再急著湧入美元，外溢轉向流入潛在獲利空間大的標的，東協股市目前是全面獲得淨流入 (至 1/23)，預期今年的資金情勢將會較去年更有利東協市場。此外，從股市長期實質估值角度來看，根據席勒的經週期調整後本益比（CAPE）模型評估，東協五大股市目前的 CAPE 普遍落在了十年平均水準之下或是附近，極具投資價值，看好金融、能源、資訊技術、通訊服務、地產等類股。

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