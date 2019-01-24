銀行睡過金庫發財水、發財錢母大放送 三大財位招財進寶

金豬年即將到來，愈來愈多銀行搶推贈送給客戶開運小物，舉凡睡過銀行金庫的發財水、特地去財神廟過香爐加持的發財錢母、祈福米、金錢豬撲滿等，花樣愈來愈多，客戶可在新年前或開工後，挑選鄰近分行旺旺新年喜氣；而易經財經專家陶文也指引發財水有三種財位。

傳統習俗中，水代表財，而銀行、金融機構又是民眾金錢往來的地方，象徵聚財，過去不少金融機構在過年前或開春都湧入不少「裝水族」，許多想發財的民眾自帶水瓶，直奔銀行飲水機裝水，為的就是裝「發財水」，甚至有些人不會只去一家銀行，而連續去了 8 家銀行，取諧音「一路發」，希望財運「一路發」，銀行看準國人喜愛布置發財位置的習慣，各銀行無不卯足全力搶推發財水等開運小物。

凱基銀行發財水及招財錢母，派專人特別遶境北中南三大財神廟聚集財氣。

凱基銀行將從金庫取出的發財水及招財錢母，派專人特別遶境北中南「中和烘爐地」、「南投紫南宮」、「高雄關帝廟」等三大財神廟聚集財氣，限量 16888 瓶贈送給客戶。即日起至 2 月 27 日，到全台凱基銀行分行交易，即可參加「凱基財神抽籤運」，有機會獲贈發財水、招財錢母，還有外幣兌換優惠、房貸開辦費減免等多項農曆年限定好禮。

永豐銀行贈送迎財水、財金茶袋。

永豐銀行部分，民眾可於 1 月 30 日至 2 月 1 日前往 127 家分行辦理業務獲贈限量迎財水，開工後的 2 月 11 至 13 日到分行辦理業務，則贈限量 1 元發財金茶袋。另外，為便利中小企業負責人年關資金調度，於 2 月 28 日前線上申請信貸後並完成撥款者，即可獲得松山慈祐宮限量財利燈，為一年開工增添好運。

台新銀行今年加碼準備了 63888 瓶「開運水」與 28888 份「發財金」，在發財金的設計上特別打造「諸」事如意的可愛寓意，而開運水也以「財神」圖像搭配紅瓶蓋的「發」字祈願客戶「財運發」。值得一提的是，台新銀行為客戶準備的「開運水」，早在數日前就挑選吉日吉時放入金庫，讓水先吸收滿滿的財氣後再贈送客戶；而連續第九年為客戶準備的「發財金」，也是在吉日分別送到北部的金山財神廟，及南部的北港朝天宮誦經加持。

台新銀行客群經營處副總經理史筱平建議，民眾拿到開運水除了放在家中財位外，也可在象徵「時時發」的第 48 天開啟飲用，或倒入家中飲水設備與家人共享，幫全家人一年的好運、財運加分。

元大銀行推出符合「金豬迎財」財富管理專案者，即可獲得「金錢豬撲滿」乙份。

元大銀行也特別準備限量「發財水」及「發財金」，自 1 月 28 日起於全台 145 家分行贈送給客戶，今年發財水瓶蓋還特別以紅底的「發」一字象徵發財，並設計金豬年生肖的發財金，最特別的是，凡符合「金豬迎財」財富管理專案者，即可獲得「金錢豬撲滿」乙份，限量 4000 隻。

兆豐銀行推出出國結匯送發財米。

兆豐銀行採購正值生產旺季的優質白米，並特別包裝成充滿喜氣的紅金磚造型，搭配可愛的金豬圖樣，成為年節應景的 1 台斤的「發財米」。1/25 前只要到兆豐銀臨櫃以現金或轉帳方式，辦理出國結匯購買外幣現金或旅行支票，交易總金額超過等值 1000 美元以上之客戶，即可獲贈限量「發財米」1 包。

兆豐銀表示，此次贈送的「發財米」都經過金庫加持，放在家中財位或辦公桌即可招來好運，也可以將發財米放入家中的米缸，與自家的米飯一起煮食，每天吃一點，亦能帶來福氣與財氣。

渣打銀行限時限量 16888 瓶「發財水」贈送給客戶。

渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀表示，經過銀行金庫加持的「發財水」，向來深受民眾喜愛，成為迎接新年好彩頭的幸運物，今年渣打銀行的「發財水」以節慶紅色調為包裝，相當喜氣，限時限量 16888 瓶「發財水」贈送給客戶。

第一銀行準備「花開富貴祈福米」及「金豬聚財發財錢母」贈送客戶。

有別於部分銀行贈送「平安水」，第一銀行特別準備「花開富貴祈福米」及「金豬聚財發財錢母」贈送客戶，今年特製限量 55000 份的「花開富貴祈福米」，而「金豬聚財發財錢母」更是已挑選吉日赴香火鼎盛之「金山財神廟」過爐加持，祈請五路財神賜福，一銀表示，民眾只要至第一銀行分行洽辦業務，就可以將花開富貴祈福米或金豬聚財發財錢母帶回家，數量有限送完為止。

至於發財水怎麼使用最靈驗？易經財經專家陶文指出，己亥豬年運用發財水的方式跟去年略有不同。

第一， 去年的發財水不能留到今年，今年發財水一定要是新拿到的。過年前、過年後都有銀行會發送發財水，可以定時領取，以免不夠用。

第二， 今年有許多銀行發送發財水，民眾領取發財水的時候，可以注意領取銀行的方位，來自不同方位的發財水，發財效果也會不同。例如，今年是豬年，正東方是正財位，正西方是偏財位，正北方是業務財，根據這些方位可以先將拿到的發財水分門別類。如果是要招貴人，也可以擺放在正東方。

第三， 拿回發財水後，可以先分成三種方式使用，用來旺偏財、正財跟未來的財。

正財—薪水財，放在正東方。另外聚財富放在中央客廳七天，用來聚財旺財

偏財－投資理財的財，放在屋宅正西方，用來投資順利，股市投資人也可以放。

未來的財－賺取未來的財，行商買賣跟業務，放在正北方。