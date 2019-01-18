三大法人買超76.7億元 外資期現貨不同調 大賣台積電逾1.3萬張

台股今 (18) 日受到美股與亞股走揚帶動，指數早盤開低後，在股王大立光與鴻海一路走高拉升下，盤中成功站回 9800 點，終場上漲 46.91 點，以 9836.06 點作收，成交量 958.27 億元，周線連 2 紅。三大法人今日同步買超，共買超 76.7 億元，自營商買超 19.61 億元，投信買超 6.93 億元，外資則是期現貨不同調，現貨買超 50.16 億元，期貨則減持多單 55 口，其中，外資大賣台積電逾 1.3 萬張。

台指期部分，外資減持多單 55 口，多單未平倉口數減至 52332 口；投信回補空單 214 口，空單未平倉口降至 23350 口；自營商回補空單 1550 口，空單未平倉口數降至 2705 口。

外資買超第 1 名為群創、買超 11154 張，第 2 名合庫金、買超 8920 張，第 3 名聯電、買超 8142 張，第 4 名華南金、買超 7865 張，第 5 名元大金、買超 6708 張，第 6 名華邦電、買超 6395 張，第 7 名第一金、買超 5675 張，第 8 名富邦上証正 2、買超 5606 張，第 9 名玉山金、買超 5404 張，第 10 名中鋼、買超 4772 張。

外資賣超第 1 名新光金、賣超 19572 張，第 2 名富邦 VIX 、賣超 16800 張，第 3 名國泰金、賣超 13851 張，第 4 名台積電、賣超 13590 張，第 5 名中信金、賣超 5298 張，第 6 名中壽、賣超 4974 張，第 7 名環球晶、賣超 4074 張，第 8 名微星、賣超 3446 張，第 9 名旺玖、賣超 3182 張，第 10 名富邦金、賣超 2960 張。

投信買超第 1 名國際中橡、買超 1518 張，第 2 名廣達、買超 1314 張，第 3 名台光電、買超 739 張，第 4 名矽創、買超 707 張，第 5 名聯茂、買超 692 張；投信賣超第 1 名元大台灣 50 反 1、賣超 8000 張，第 2 名長榮航、賣超 2601 張，第 3 名元太、賣超 1183 張，第 4 名遠東新、賣超 500 張，第 5 名台半、賣超 453 張。

自營商買超第 1 名為元大滬深 300 正 2、買超 35096 張，第 2 名元大 S&P 原油正 2、買超 14092 張，第 3 名富邦上証正 2、買超 6271 張，第 4 名國泰中國 A50 正 2、買超 5234 張，第 5 名欣興、買超 2598 張；自營商賣超第 1 名元大台灣 50 反 1、賣超 24637 張，第 2 名富邦 VIX、賣超 13285 張，第 3 名國泰臺灣加權反 1、賣超 3211 張，第 4 名富邦 NASDAQ 反 1、賣超 2289 張，第 5 名旺宏、賣超 1271 張。

國泰證期分析師蔡明翰指出，下周即將進入春節連假前最後兩周，雖然技術面強勢，但預期台股仍將呈現量縮格局，就過往經驗，農曆年後將有短線紅包行情可期，但以短線操作為原則，因台積電與大立光對今年上半年展望維持保守看待，指數中長期仍會回歸基本面表現。