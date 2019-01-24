網購＋電視業績俏 富邦媒去年Q4雙率有望較上季雙增

富邦媒 (8454) 去年在旗下 momo 購物網業績持續成長挹注下，全年營收創下新高紀錄，其中，成長力道最為強勁的為 3C 家電，業績年增近五成，居家生活業績較去年也有三成的成長表現。法人表示，在毛利率較高的網路購物業績成長及電視購物業績回溫下，富邦媒去年第四季毛利率及營益率有望較上季雙增。法人提到，富邦媒近年積極搶攻市佔率及擴大銷售規模，以提升對供應商的議價能力，目前富邦媒在台灣 B2C 的市佔率約 25%，預估三年後有望增加到 40-50%，屆時將有更多分潤的協商空間。



此外，富邦媒借力於集團資源，並表示，將於今年增加電信和保險等產品的銷售，並引進台灣大 (3045) 的 MyMusic 線上音樂；在車市部分，則將重啟二手車市場，並加入新車銷售；而在電視購物方面，除了既有的有線電視頻道外，目前也已正式上架 MOD，未來還會擴大至其它 IPTV 平台，持續衝刺電視購物業績升溫。