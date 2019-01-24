台積電張淑芬推廣惜食 新東陽接棒奇美加入響應

台積電 (2330-TW) 慈善基金會董事長張淑芬今 (24) 日分享「把愛送出去」活動，去年「惜食推廣」與奇美食品合作，為 17 個弱勢據點提供送餐服務，今年新東陽也將加入，她呼籲企業要共同加入行列，提供更多格外品給需要的人，期盼各界能透過「把愛送出去」公益平台，來共同響應公益，幫助需要幫助的人。

張淑芬今日分享基金會「把愛送出去」活動，過去 1 年在孝道推廣、偏鄉醫療、惜食推廣、花蓮賑災與偏鄉教育各方面所做出的成績，她表示，基金會已成功做到推廣孝道，包括教育部的「心」文化計畫，與國教署合作發放 2.8 萬本孝道教材，並與企業及地方團體合作，舉辦孝道推廣活動，也著手培訓孝道師資與志工等。

偏鄉醫療方面，盼透過智慧型醫療設備，提出照護人力不足的解決方案，台積電去年與豐原醫院整合開發出「遠端關懷設備與系統」，並與苗栗醫院共同開發智能照護系統，並捐贈牡丹偏鄉建置多功能復健中心。

此外，為改善台東偏鄉獨居老人就醫交通，張淑芬表示，很感謝裕隆集團已故董事長嚴凱泰，生前捐贈 5 台無障礙運輸能力的多用途車輛，供 5 個偏鄉村落使用，讓台東達仁鄉森永村的偏鄉居民，可到距離 64.7 公里外的台東醫院就醫。

惜食推廣方面，台積電慈善基金會去年與奇美食品愛心食品廠合作，為 17 個弱勢據點提供送餐服務，而新東陽也允諾要共同加入行列，張淑芬呼籲，盼能有更多食品業者加入，提供更多格外品給需要的人。

去年花蓮賑災發生後，基金會除集結新台幣 5844 萬元的愛心捐款外，也仿效高雄氣爆的心靈輔導營，帶領災區兒童離開災區，透過專業輔導營，撫慰幼小心靈，並協助政府專業判定的非結構受損住宅，進行房舍破損修補。

偏鄉教育方面，盼能協助偏鄉小朋友未來能有走入社會的競爭力，今年希望鼓勵大學生教育偏鄉小孩，協助提升教育水準。

此外，為讓社會邊緣戶有重拾人生的機會，進行「一萬一戶」專案，將親自走訪每一個案家，找尋社會上需要幫助的人，每個月提供 1 萬元補助、為期一年，補助後定期追蹤。

而因看見社會有太多因經濟因素而走上絕路的家庭，「急難救助，守護生命專案」將與愛心人士合作，提供弱勢戶幫助，也願意提供其工作機會，目前共訪視 100 戶，已幫助 71 戶，共有 2 戶待認領。張淑芬強調，盼各界能透過「把愛送出去」公益平台，來共同響應公益，幫助需要幫助的人。