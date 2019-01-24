攻物聯網 研華第二階段展開 60場共創夥伴論壇台灣首發 全球開花

研華 (2395) 繼去年 11 月首屆研華物聯網共創論壇後，將於全球展開 60 場共創夥伴論壇。此舉將協助該公司各地行業夥伴串聯並建構在地生態體系與價值鏈，以實際鏈結物聯商機，將智能應用推進落地，正式邁向物聯產業下一階段。研華台灣營運處副總林其鋒表示，在邁向物聯網第二階段過程中，軟體的加持尤為關鍵，研華因而將自身定位為物聯網軟硬件平台供應者，以 WISE-PaaS 為核心，將生態體系與價值鏈拉在一起，實際解決行業客戶所面臨問題。



而 60 場全球共創夥伴會議，即是希望深入各地、各應用場域，了解夥伴需求，並共創解決方案。此為研華挺進第二階段的重要任務，其戰略是鎖定關鍵任務、關鍵區域，以跳島戰略 (Island Hopping) 作為躍進物聯網下一階段之策略。



研華表示，台灣作為全球共創夥伴論壇的首發地區，邀請到永進機械、堃霖冷凍、宏遠紡織、加雲聯網等夥伴，分別從金屬加工業、冷凍空調業、傳統紡織業及系統整合商等角色觀點，分享如何藉由 WISE-PaaS 工業物聯網平台進行 digital transformation，轉型升級物聯網。



而全球 60 場共創夥伴論壇，將於台灣台北、昆山、武漢、上海、重慶、青海、威海、日本東京、名古屋、韓國首爾、馬來西亞、澳洲雪梨、沙烏地阿拉伯、北美路易維爾、芝加哥、波蘭、英國倫敦、德國慕尼黑、土耳其伊斯坦堡、西班牙巴塞隆納等地陸續展開。

