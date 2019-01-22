信用卡機接排除宜蘭涉廣告不實？銀行喊冤：都有按規定揭露

部分銀行信用卡的機場接送服務，因將宜蘭排除在外，挨批廣告不實，有消保官甚至直指，銀行歧視東部消費者，但被點名的銀行紛紛跳出來喊冤，澄清對於機場接送的服務地區，都有按規定登載揭露，沒有廣告不實的問題。

宜蘭縣消保官今 (22) 日召開記者會，點名滙豐、兆豐、台新、元大、玉山、陽信、合庫銀等 7 家銀行的信用卡接送，竟將宜蘭排除在外，認為銀行此舉是歧視東部消費者，金管會也說將介入調查，了解銀行是否涉及廣告不實。

對於消保官的指控，被點名的銀行傍晚紛紛跳出來喊冤澄清，部分未提供宜蘭機場接送的信用卡，均有按照規定登載在信用卡契約條文並揭露，且仍有部分信用卡還是有提供宜蘭機場接送。

兆豐銀行表示，旗下的信用卡會依卡片屬性提供不同權益，且所有權益皆依法公開揭露，部分信用卡仍提供宜蘭地區的機場接送，有些高階信用卡甚至提供一年兩次機場接送。

滙豐銀行表示，對於信用卡服務與權益條款接按照規定揭露，未來也不排除進一步擴展機場接送服務的地區。

銀行主管表示，信用卡機場接送服務，是由銀行與機場接送業者簽約合作專案，因此接送服務範圍多大、哪些地區排除在外，主要由接送業者決定，有些非都會區，業者基於經濟規模考量會選擇，乾脆不提供服務。



