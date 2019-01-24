【馮冠華專欄】今天恆指又似望A打掛了！

1 月 24 日推介 - 平安好醫生（1833）

1) 上日港股市況總結 ：港股週三反覆靠穩，恆指整天走勢也和上證相近，整天上下波幅約 252 點，最終收報 27008 點，上升 2 點。全日成交按日再下跌約 8% 至 778 億。滬深港通總成交則上升約 6% 至 76 億，流向轉為淨流入，金額約 9.6 億。北向也轉為淨流入，金額人民幣 18.1 億。藍籌 29 升 16 跌 5 持平。

板塊方面，內地電訊及 5G 概念股發力，兩隻彩電股也上升，電力、風電、本地地產及汽車股普遍也表現不俗；相反，手機設備及石油股則較弱。做空方面，佔大市成交約持平在 12.9%。牛熊証街貨最新比例為 49:51，重貨區方面，熊証維持在 27500-27549，牛証也不變在 26650-26699。

簡評 ：在上證回穩下，昨天恒指也能反覆靠穩。雖然港股成交再下滑，但南北向資金再轉為淨流入，盤中見人民幣離岸價回升穿 6.8，做空比率也持平，強勢股如鐵塔（788）及創維（751）回氣一天又再大漲，昨天品題的特歩（1368）也不遑多讓，風電股表現也不差，輪換買賣依然是主流。

平心而論，5G 概念已在市場炒作了一段日子，相關股票如鐵塔、中通服（552）等也看似極度超買，筆者同意 5G 對這些公司會帶來巨大商機，但實際效益仍是不明朗，過份擠擁交易不是好事，在估值不平宜下要特別小心。

反而，市場沒有真正研討那些新經濟股能真正用得上 5G 的高速數據；是會開發無人駕駛的汽車股？是最近被多間大行挺的平安好醫生（1833）開拓遠距離做手術的應用？是大數據公司如金蝶（268）跑出？又或是會有更厲害的手機遊戲出現？筆者沒有答案，但 5G 狂熱會否蔓延至其他相關股，絕對會提供不少的炒作空間。

昨天其中一隻暴升股是雨潤食品（1068），理由是其大股東、名譽主席兼董事會高級顧問祝義材經過四年（調查？）後已被送回家。消息令筆者想起國美（493）的黃光裕。上網查閱最新資料顯示，黃將於 2021 年 2 月 16 日出獄，時間比原先提早了一點，因曾經多次減刑。國美股價因公司業績不佳而長期在低位徘徊，最近的家電再下鄉消息也未能提振股價，但雨潤這事件或提供點想像空間。

2）美股上日市況總結 ：美股三大指數週三大幅波動，早段受企業理想業績包括 IBM、P&G 等而大漲，中段又一度倒跌，最終又反升收市。當中道指上升 171 點或 0.71%，標指及納指則分別上升 0.22% 及 0.08%。美滙指數回落至 96.12，十年期債息上升至 2.75%，紐約期油下跌約 1% 至 52.43 美元。港股 ADR 下跌 16 點，相當於恆指 26992 點水平。

3）個股訊息 ：

啟德跑道區上首幅臨海地皮上周五截標，昨天地政總署公佈，該幅地皮由新地 (16) 力壓 5 家財團，以 112.6 億元獨資奪得，每方呎樓面地價 17,360 元，成為啟德第二貴地王，並為去年 8 月同由新地斥 251 億元購入啟德地王後，8 個月來再現百億地王。售價合乎市場早前預期的 104 億元至 130 億元。

招商銀行 (3968) 公布去年業績快報，盈利 805.6 億元人民幣，按年增長 14.84%。期內，營業收入按年升 12.57%，非利息淨收入升 16.08%，不良貸款率 1.36%，較 2017 年底的 1.61%， 下跌 0.25 個百分點。

小米 (1810）聯合創辦人林斌在微博帖文並上載短片，表示小米做出第一台摺屏手機，應該亦是全球第一台雙摺屏手機。該手機結合平板和手機的使用體驗，目前仍是工程機，但不排除未來會量產發布。

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