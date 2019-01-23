【馮冠華專欄】市場信心受考驗，預計恆指今天再受壓

1 月 23 日推介 - 特步（1368）

1）上日港股市況總結 ：受加拿大媒體指美國啟動引渡孟晚舟程序，中港股市週二均受壓，恆指曾一度下跌約 343 點至 26855 點，但尾市跌幅有所收窄，並在競價時段重上 27000 點，最終收報 27005 點，下跌 192 點。全日成交按日再下跌約 7% 至 842 億。滬深港通總成交更大跌約 28% 至 72 億，流向仍是淨流出，金額約 1.5 億。北向也轉為淨流出，金額人民幣 13.9 億。藍籌 9 升 31 跌 2 持平。



板塊方面，公用、電力、風電及防守股表現較好，相反，手機設備、醫藥、教育及煤炭則較弱。做空方面，佔大市成交回升至 12.8%。牛熊証街貨最新比例為 37:63，重貨區方面，熊証維持在 27500-27549，牛証也不變在 26650-26699。

簡評：中港股市昨天的下跌，市場早上還歸咎於 IMF 的報告，及後引渡華為太子女的消息在香港傳媒曝光，跌勢也不見大幅加劇。值得商榷的是，消息源頭只是加拿大傳媒，是否屬實，仍有待觀察。



筆者覺得事件本身仍存在頗多變數；例如，美方是否真的願意冒險，在中美談判前啟動引渡？引渡又是否是民主共和兩黨的鬥爭？若真的有引渡，是否把問題推卸給加拿大？加拿大司法又怎樣處理？一連串暫時沒有答案的問題也！看到兩地的尾市能收復部分失地，港股成交及做空比率也不見異樣，192 點的跌幅相對近日的漲幅也可以接受，近日強勢股如鐵塔（788）和創維（751）也能平收，情況未必如表面的差。樂觀地看，是借勢調整吧！

筆者觀察名單中也有多隻股份在昨天能逆市上升。多次出現在早報的金界（3918）、俄鋁（486）以及昨天提及的龍源（916）及華能新能源（958）皆屬於此。其中金界更創上市新高，2 月初的業績應不會令投資者失望，最近也見大行報告把目標價上移至 $11！俄鋁距離制裁宣判日不遠（最遲為 1 月 29 日），望穿秋水的期待。風能和電力股昨天或因其防守力而造好，股值偏低的華能新能源可繼續買進。

消息股方面，可留意特步（1368）。公司發盈喜（見點 3），數字顯示下半年盈利增長提速，公司一向派息慷慨，盈利増長下派息或再提高。估計今天股價可能裂口高開，但短期應有望挑戰 $5 元。

2）美股上日市況總結：彭博周二報道指中美在知識產權問題上難以達成協議，加上《金融時報》報道美國拒絕中方提出本周召開貿易談判預備會，再度引發市場憂慮，美股三大指數週二下挫，當中道指下跌 302 點或 1.22%，標指及納指則分別下跌 1.42% 及 1.91%。美滙指數微跌至 96.32，十年期債息下跌至 2.741%，紐約期油下跌約 2% 至 52.77 美元。港股 ADR 下跌 205 點，相當於恆指 26800 點水平。

3）個股訊息：特步國際（1368） - 預料截至去年底止全年股東應佔淨溢利按年大幅增加約 50% 至 60%，主要由於綜合收入大幅增加約 25% 所致，因店舖升級和零售網絡優化，導致零售店銷售表現強勁、產品供應及認可度提升，從而帶來更高的售罄率及代理商的補貨訂單。（公司半年盈利只增長約 20%）

小米（1810）昨天以每股 10 元至 10.06 元，購入 398.2 萬股份，總作價 3999 萬元。本月 17 及 18 日，小米分別斥 1 億元及 6,000 萬元回購股份。

陽光 100 中國（2608）昨天以每股 1.52 元至 1.68 元，回購 434.6 萬股份，總作價 708.6 萬元。



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