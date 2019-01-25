【馮冠華專欄】騰訊可領恆指今天造好

01 月 25 日推介 - 華虹半導體（1347）

1) 上日港股市況總結 ：受上證回升帶動，港股週四反覆造好，最終收報 27121 點，上升 112 點並以全日最高位收市。全日成交按日回升約 3% 至 802 億。滬深港通總成交則持平在 76 億，流向轉為淨流出，金額約 1.2 億。北向仍為淨流入，金額人民幣 24.5 億。藍籌 36 升 13 跌 1 持平。

板塊方面，手機設備、半導體、軟件、公用、油服、中資劵商、風電、內房、醫藥等普遍造好。相反，基建股則較弱。做空方面，佔大市成交降至 10.9%，再創本月新低。牛熊証街貨最新比例為 36:64，重貨區方面，熊証維持在 27500-27549，牛証也不變在 26650-26699。

簡評 ：雖然恆指昨天的升幅不大，但主要是受騰訊拖累；值得注意的是，恆指在今週已多次下試 26800 點而不破，在牛熊証街貨比例仍然極度偏熊下，筆者仍相信恆指有望再上升。昨天造好的板塊也頗多，且有消息支持的，如半導體（見點 2）、賭王旗艦股澳愽（880）及信德（242）（疑似股權爭奪戰）和中資劵商股（上海科創板獲批）更見厲害。熱錢輪轉追買之勢顯見。圖表上，恆指 27000 雙頂仍有待突破，留意下週有多個重量級事件發生（筆者會在今天港股大講堂直播節目中詳談），而昨天做空比率再回落至本月新低，在資金部署上或預示向好，雖說政治決定能作預測，且看資金流向是否準確。

昨天收市後，騰訊有兩款遊戲獲廣電總局批准 （見點 4），由於兩款遊戲圴不是熱門賺錢類型，市場也應不會過份提振。但有勝於無，且審批遊戲程序也看似正常化，對股王股價屬正面的。其他手遊股如近日強勢的 IGG(799) 和網龍（777）也有留意價值。另一重磅出台消息是河北雄安新區全面深化改革和擴大開放的指導意見，這對 A 股較為有利，上證或憑消息在今天重試 2600 點以上水平。另外，由於晶片股昨晚在美受 Lam Research 和德州儀器業績帶動造好，華虹（1347）和中芯（981）昨天強勢或可持續。

2）昨天內媒報道，華為在北京研究所發佈業界首款 5G 基站芯片「天罡芯片」。報道指該款芯片的尺寸縮小 55%，重量減小 23%，支援超寬頻譜，預計可以把 5G 基站重量減少一半。華為常務董事、運營 BG 總裁丁耘稱，天罡芯片運算能力較以往芯片增強約 2.5 倍和 5G 安裝會比 4G 更簡單。他又指華為取得了 30 個商用合約，其中 18 個來自歐洲，並指華為已累計出貨逾 2.5 萬個 5G 基站。此外，華為將在世界移動通信大會（MWC）期間，發佈全球首部 5G 折疊屏智能手機。

3）美股上日市況總結 ：美國商務部長羅斯表示，中美雙方距離達成貿易協議仍漫長（miles and miles away），但表示雙方均有意達成協議。美股三大指數週四個別發展，當中道指下跌 22 點或 0.09%，標指及納指則分別上升 0.14% 及 0.68%，美滙指數回升至 96.56，十年期債息下跌至 2.716%，紐約期油反彈至 53.18 美元。港股 ADR 上升 114 點，相當於恆指 27234 點水平。當中騰訊上升約 1.8%，相等於 $336.2。

4）個股訊息 ：

國家新聞出版廣電總局官方顯示，第四批遊戲已經下發，總數爲 95 個，審批時間爲 1 月 13 日。其中，騰訊的《摺扇》和《榫接卯和》兩款遊戲獲批，網易的《戰春秋》也獲批。有分析指騰訊這兩款遊戲與最賺錢的角色扮演或電競類不同，料對收入影響不大。

平保 (2318) 再度增持工行 (1398) 股份，持股增至 11.01%。據港交所權益披露資料顯示，平保旗下平安資產管理於本周二 (22 日) 在場內增持 2003.1 萬股工行股份，每股平均價 5.8151 元，涉資約 1.16 億元。持有工行 H 股總數增至 95.56 億股，佔 11.01%。

眾安在綫（6060）發盈警，預期截至 2018 年 12 月 31 日止年度淨虧損或按年增加不少於 75%。2017 年全年則錄得淨虧損約 9.96 億元人民幣。導致淨虧損的預期增長主要因素有，承保虧損增加、投資收益減少，以及其他開支增加。

5）新股訊息 ：

內地高等教育營辦商中國科培教育 (1890) 今天掛牌，暗盤價收報 2.47 元，較招股價 2.48 元，跌 0.01 元或 0.4%。

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