【倫元投顧】靜待大主力正式回歸時機

◆盤勢分析

美國將引渡華為公主孟晚舟，引發市場擔憂美中貿易協商有波折，美股應聲重挫 301 點，其中科技股跌幅較大、費城半導體指數更大跌 2.84%，然亞股表現似乎未受影響，台股雖然較為弱勢但中小型股卻有活潑表現，可見短線投機力還存在，只是買力不足。

成交量萎縮代表市場正反映 9 天年假的保守心態，基於「量大試買力、量縮測賣壓」的觀念，如果加權指數能夠守住重要支撐，台股就可慢慢沉澱賣壓。因為國際股市動向不明，短期市場買力會轉向非電子族，如今日生技族群的轉強就是資金移轉的結果，年前賣壓的消化會在下半週漸漸減輕，下週有三個交易日，應該是多頭較好發揮的時間點。

今天平面媒體有兩項超級大利空，一是外資再度調降 2330 台積電目標價來到 196 元，二是大魔王 (摩根士丹利) 下調 2327 國巨目標價至 238 元，觀察此兩支龍頭指標股走勢，股價於開低後並未進一步重挫，看來利空消息已漸漸鈍化。

盤面來看，除跟國際盤連動性較低的生技族轉強外，風電族因消息面有轉寰再度崛起，不過，概念題材股靠的是人氣推升，雖然電子類股激不起激情使得人氣流失，但亦無法連續推升題材股走高，因為目前台股並非大多頭結構 (量不足)。

楊天迪 分析師

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