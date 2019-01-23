相互改主辦推薦券商 預料將加速IPO

興櫃 PCB 廠相互 (6407-TW) 去年營收衝高到 42.06 億元，創新高，年增達 33.89%，該公司在今年上半年轉虧為盈，每股純益 2.11 元，相互今 (23) 日公布轉換主辦輔導推薦證券商，由台新證券轉為中國信託證券，市場預計將加速其上市櫃的進度。

相互目前股本約 7.01 億元，台灣廠位於新莊、中國大陸廠則設立於江蘇省常熟，主要產品為手機相機鏡頭模組板及軟硬複合板，客戶端包括鴻海 (2317-TW)、立訊、歐菲光、丘鈦科技等手機鏡頭模組廠，終端客戶則為華為等非蘋陣營手機廠。

相互去年上半年財報轉虧為盈，營收 20.61 億元，毛利率 20.9%，年增 17.46 個百分點，稅後純益為 1.47 億元，較去年同期稅後虧損 1.16 億元轉虧為盈，每股純益達 2.11 元。相互去年毛利率大增且轉虧為盈，主要是產品組合因素帶動，目前手機走向雙鏡頭、三鏡頭同時，其相關鏡頭模組的價格也走高，引導獲利上揚。

相互成立於 1990 年 7 月，目前在興櫃掛牌交易主辦輔導券商為將由台新證券轉換為中國信託證券，今天收盤價為 20.79 元，較前一日大漲 1.5 元或 8.11%，成交量為 156 張。