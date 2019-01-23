美吾華．懷特．安克生醫集團自行研發產銷 未來朝新藥醫材布局

美吾華．懷特．安克生醫集團同時擁有研發、生產到品牌行銷的能力，原本靠著美吾華起家，而後跨足到生醫領域，集團副董事長李伊俐表示，公司內部致力醫材、藥品與針劑發展及製造，未來集團將朝新藥和智慧醫療影像醫材方面努力。

美吾華 (1731-TW) 深耕染護髮產品，市面上知名「美吾髮」系列產品，在市面上就佔了 3 成，未來將聚焦自有品牌經營，同時也會繼續著墨代理業務。美吾華採一條龍模式，不論是研發、製造、市場行銷或銷售，都有內部部門分頭進行，除產品本身需求外，懷特新藥與安克生醫若需要行銷通路，也能夠透過美吾華的團隊協助幫忙。

懷特生技 (4108-TW) 是新藥研發型公司，旗下的「懷特血寶凍晶注射劑」為黃耆多醣注射劑，是衛福部第一個核准上市、全球唯一治療「癌因性疲憊症」的處方藥；未來將以中國為重點發展，也將積極尋找策略夥伴，並取得凍晶新劑型藥證。目前懷特治療血小板低下紫斑症的注射劑，已完成美國核准第二期臨床試驗，且還獲得美國 FDA 認證的孤兒藥資格，在廠房方面，懷特精製廠則通過 TFDA 認證，為亞洲首座 PIC/S GMP 植物新藥精製廠。

安克生醫 (4188-TW) 結合人工智慧 (AI) 與癌症早期診斷技術推出高階醫材產品，旗下產品包括不須過夜、10 分鐘即可完成的呼吸中止症超音波診斷系統 AmCAD-UO，與以非侵入式檢測甲狀腺結節良惡性「安克甲狀偵」等，在醫材領域再下一城，尤其是 AmCAD-UO 目前也以已完整布局歐、美、日等先進國家的專利。