二胎政策效果差？中國少子、老齡化加劇

對少子、老齡化的疑慮，促使中國政府積極出台不同階段生育政策，放鬆生育管制，然而該國自 2016 年實施的二胎政策，效果卻不甚理想。

中國國家統計局昨 (21) 日發布的數據顯示，該國 2018 年出生人口較 2017 年減少 200 萬人，創下 57 年來新低水平。另一方面，65 歲以上老年人口占總人口比率也在去年達到 11.9%，年增 0.5%，顯示中國人口結構正朝向老齡化發展，產生政府財政負擔以及個人消費低迷等疑慮。

為因應少子老齡化現象，中國政府於 2016 年正式實施二胎政策，積極應對人口問題，使得當年出生人口達到 1786 萬人，創下 1999 年來最高水平。

雖然政策推行使得 2017 年第二胎人口增加，然而受到第一胎人口大幅減少影響，整體出生人口仍稍略減，此現象更在 2018 年加劇，第二胎出生人口開始下滑，導致出生人口連續兩年減少，二胎政策效果出現未知數。

美國經濟研究聯合會 (Conference Board) 中國經濟暨商業中心研究員施雷德表示，政府改變政策時，可能會看到數字往上走，但不代表動能可以持續，在中國扶養小孩的經濟負擔仍太重。

根據 2010 年的人口普查推算，自 2015 年計算至 2025 年，22-31 歲女性人口將從 1 億 1400 萬人減少至 7100 萬人，減少近 4 成，出生人口數減少部分原因為一胎化政策所造成的副作用，也就是適齡生育的女性人數正逐年銳減，加上近年來房產與教育費逐漸上漲，女性開始對生育產生猶豫。

另一方面，中國老年人口逐年增加也是隱憂之一。根據統計，65 歲以上老年人在 2018 年底達到 1 億 6658 萬人，年增 827 萬人，且隨著人口基數較大的 60 年代出生者開始退休，老年人數將會激增，中國少子老齡化的現象可能以超過日本的速度加劇。

受少子老齡化趨勢影響，政府的社會補貼在 2018 年來到 1.23 萬億元，較 5 年前膨脹 2 倍之多，為了避免壓縮到養老金與醫療相關補貼，此現象在中國東北等地區更是嚴重，許多地區的公共養老金已出現缺口。加上截至 2018 年底，中國勞動人口連續 5 年減少的情況下，個人消費減退甚至可能拉低經濟增長。