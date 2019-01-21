台股盤後－電金聯手不敵漲多回檔股壓尾 9900點無功而返 所幸站穩季線

美中貿易戰和解現曙光，美股四大指數上週五 (18 日) 全面走揚，加上在外資回補與退撫、勞退基金等資金活水挹注的預期下，激勵電金聯手，不過尾盤震盪，漲多回檔個股壓盤之下，9900 點大關得而復失，終場上漲 53.34 點，收在 9889.4 點，所幸站穩季線之上，成交值 917.95 億元。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲 0.28%、食品股漲 0.66%、塑化股漲 0.52%、紡織股漲 0.72%、機電股漲 0.55%、造紙股漲 0.35%、營建股漲 0.34%、金融股漲 0.53%。

在退撫基金 300 億入市，台股大型股今天強勢表態，台積電即使展望不佳，也上演利空出盡，終場大漲超過 1%，飛越月線、一舉收復所有短期均線。在台積電大漲帶動下，聯電、可成、鴻海、鴻準等電子權值股都走揚。

今天帶量突破上周高點的個股還有亮燈漲停的台表科、綠能、神準，穩懋也勁揚 7.14% 作收，杰力、智原、泰詠、誠美材等都突破上周高點。

金融股今天也強勢反彈，其中中壽漲超過 2%，中信金、元大金漲超過 1%，富邦金、國泰金、開發金、玉山金都收紅，僅有華南金、台新金、永豐金、第一金逆勢下跌。

不過上週的強勢股也有不少在午盤過後漲多拉回，包括泰鼎 - KY、玉晶光、強茂、廣達、微星等，分析師表示，漲多拉回在所難免，重點是只要不有效跌破 5 日線，後勢都還有可為。

整體來說，美中貿易戰預期暫緩和，且美國政府關門危機也可望落幕，國際利空降低，加上台灣內部有資金活水挹注，內外偏多態勢下，今天電子金融權值股連袂走揚，但是尾盤漲多回檔獲利賣壓湧出，9900 點無功而返，不過，隨國際股市回穩，各界仍預期台股封關前上漲機率不低。