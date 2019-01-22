貿易戰 先毀了企業信心

民粹崛起，政策不定及貿易爭議，已使得全球企業主管的信心大減。

根據大型會計公司 PwC 對 1300 位企業領導人進行的調查結果顯示，認為全球經濟於未來一年將減緩的企業主管比例，已上升至近 30%，而 2018 年初僅 5%。

悲觀的浪潮甚至已波及到企業獲利。僅有 35% 的執行長說，他們對未來 12 個月的成長展望，非常具有信心，大幅低於去年的 42%。

「執行長對全球經濟的觀點，反應出主要經濟展望，他們調降了 2019 年的經濟成長預估，」PwC 公司董事長馬瑞茲 (Bob Moritz) 在發布的聲明中說。「由於貿易緊張與保護主義升高，企業信心已難免消退。」

世界經濟論壇正在瑞士的達沃斯舉行，企業主管與央行官員，政治人物及主管官員齊聚一堂，相互切磋。今年的一項主要議題，是全球經濟減緩及其對企業與政府的衝擊。

PwC 公司說，讓企業主管睡不著的因素，相當一致。全球執行長都指出，政策不定，技術工人缺乏及法規過於嚴苛，是企業的主要風險。

貿易戰讓全球企業主管感到憂心。美國與中國的執行長們尤其擔憂兩國之間的對抗。

PwC 調查結果顯示，在北美，44% 的執行長 "極度擔憂" 貿易戰，在亞太地區，該比例為 38%。

中國的企業領導人正重新思考以美國為焦點的策略。去年，有 59% 的中國執行長說，美國是促使他們公司成長的最重要的市場，今年該比例已大幅下降至 17%。

馬瑞茲說，「轉離美國市場，中國投資轉向其他國家，是反應對中美兩國貿易戰的不確定性。」