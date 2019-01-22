群益投信老公司新氣象 Q1推理財機器人 今年資產規模拚雙位數成長

24 歲的老公司有新氣象！群益投信董事長賴政昇今 (22) 日宣布，全新企業 IP 形象（Intellectual Property）「群益旺財」，展現企業品牌的新活力，不僅如此，總經理陳明輝也宣布即將於今 (2019) 年第一季推出理財機器人「群益金智動投資系統」。對於營運展望，賴政昇表示，目前群益投信資產規模已超過 2300 億元，年增 52%，今年資產規模目標要再達「雙位數」成長。

賴政昇表示，過去群益投信給人的印象是台股專家，但在公司不斷追求創新、自我挑戰下，旗下產品線自台股基金、海外股票基金，拓展至債券型、保本型、特別股、多重資產等穩健型產品和 ETF 被動式產品，產品線更加完整，展望今年，上半年將再推出 ETF、公募基金，下半年則預計發行積極型商品。

賴政昇進一步指出，公司新企業 IP「群益旺財」這隻名稱招財討喜的柴犬，選擇柴犬也是因為諧音「財犬」，「旺財」是公司的代言人，且有著熱愛跑馬拉松的形象，認為投資理財就像是一場人生的馬拉松，想要跑到終點除了要堅持下去外，配速更要有技巧，這跟群益投信的經營理念完全契合。陳明輝也表示，群益旺財的加入，將有助提升群益投信的品牌力。

除了品牌力，群益投信在產品力部分也很積極，陳明輝表示，群益投信共同基金規模在 2018 年底創下歷史新高，突破新台幣 2000 億元，已經超過 2300 億元，年增 52%，今年目標要達到「雙位數」成長，續挑戰歷史新高。

陳明輝表示，為了衝刺營運，隨著退休理財規劃意識抬頭，加上這兩年國際市場波動加劇，投資人更重視資產配置及風險管理，因此表現穩健、有配息的產品是不少投資人的重點選項，今年群益投信的新產品仍會朝穩健型產品發展，另一方面，現在也越來越多投資人選擇以 ETF 來進行資產配置，未來將持續致力於發展 ETF 產品。

此外，陳明輝進一步談到，Fintech 發展已成顯學，而群益投信早在 2000 年就啟動電子交易，並於 2014 年推出群益 I 投資，讓電子交易功能更靈活優化，今年更要把自動化理財機制導入傳統理財顧問服務，後續將推出研發多年的「群益金智動投資系統」，提供投資人更便利、更聰明的自動化理財服務，同時也不忘兼顧交易過程中的數位安全，今年上半年將領先同業，讓投資人可以透過 2FA 雙重驗證機制，進一步動態確認使用者身分，以確保交易安全。