台股盤前—貿易戰露曙光 台股可望延續力道收復9900大關

美中貿易戰似乎露出一線屬光，市場預期緊繃態勢將暫緩，且美國政府關門危機也可望落幕，在國際利空因素降低之下，加上台灣內部有資金挹注，整體行情似乎還是不淡，台股昨 (21) 日收 9889.4 點，上漲了 53.34 點，今 (22) 日若能延續力道，非常有機會重返 9900 點關卡。

美股昨遇馬丁路德．金恩日休市，不過法人預期，中美貿易緊張局勢解凍，以及美國工業生產數據優於預期，對於與美股緊密連動的台股也都是樂觀的消息。以歷史經驗來看，台股在農曆春節封關前夕通常有機會上漲，是否進一步收復萬點，還是得看國際情勢氛圍來決定行情。

今日觀盤重點：因台灣 5G 最快於明 (2020) 年底商轉，隨著時程逐步逼近，台廠供應鏈團隊將相當有機會受惠。5G 對於未來的生活是一個科技的革新，台系供應鏈如何在接下來的行情中搶得先機，非常值得注意。

今年以來，甩開陰霾的生計族群也有點火上攻的趨勢，根據調查，MSCI 生技指數上漲 6.7%，一舉稱冠醫療 4 大次產業，可以看出生技股的行情似乎在細火慢熬。隨著浩鼎案正式落幕，修正多時的生技族群或許也相當有轉機，接下來是不是還有另一波表現，值得觀察。

法人表示，隨國際股市回穩，各界仍預期台股封關前上漲機率不低，不過目前操作方面選股依然得觀察基本面，從中挑選穩健的標的布局，才能避開追高殺低的風險。